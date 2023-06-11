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ISU продлил отстранение российских конькобежцев

Повторное рассмотрение вопроса отложено до октября

11 июня 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Международный союз конькобежцев ISU продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит, на котором обсуждался вопрос, завершился в воскресенье в Будапеште. Представители организации не приняли решение о допуске конькобежцев, не поддержавших спецоперацию.

Отмечается, что повторное рассмотрение вопроса отложено до октября. 

Напомним, что Совет ISU отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.

Спорт

Комментарии 3

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Гость

20:53:49 11-06-2023

Ну пусть тогда с белорусами соревнуются, если не поддержали СВО

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Гость

21:36:49 11-06-2023

Что за новость? То есть предателей тоже не пригласят? Беспредел!!!

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Гость

08:15:07 12-06-2023

Гость (21:36:49 11-06-2023) Что за новость? То есть предателей тоже не пригласят? Беспре... А ты там был, "непредатель" ?

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