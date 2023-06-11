ISU продлил отстранение российских конькобежцев
Повторное рассмотрение вопроса отложено до октября
11 июня 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Международный союз конькобежцев ISU продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Саммит, на котором обсуждался вопрос, завершился в воскресенье в Будапеште. Представители организации не приняли решение о допуске конькобежцев, не поддержавших спецоперацию.
Отмечается, что повторное рассмотрение вопроса отложено до октября.
Напомним, что Совет ISU отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.
20:53:49 11-06-2023
Ну пусть тогда с белорусами соревнуются, если не поддержали СВО
21:36:49 11-06-2023
Что за новость? То есть предателей тоже не пригласят? Беспредел!!!
08:15:07 12-06-2023
Гость (21:36:49 11-06-2023) Что за новость? То есть предателей тоже не пригласят? Беспре... А ты там был, "непредатель" ?