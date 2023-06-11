ISU продлил отстранение российских конькобежцев

Повторное рассмотрение вопроса отложено до октября

11 июня 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Международный союз конькобежцев ISU продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит, на котором обсуждался вопрос, завершился в воскресенье в Будапеште. Представители организации не приняли решение о допуске конькобежцев, не поддержавших спецоперацию.

Отмечается, что повторное рассмотрение вопроса отложено до октября.

Напомним, что Совет ISU отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.