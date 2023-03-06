Участники получат дельные советы от экспертов рынка и узнают секреты успешной работы в IT

06 марта 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: компьютерная академия "ТОП"

Давно мечтаете работать в IT, но не понимаете, куда пойти и с чего начать учиться? Для всех, кто хочет получить востребованную профессию будущего, 25 марта в Барнауле пройдёт бесплатная конференция "В IT – и точка".

Мероприятие пройдёт в 60 городах России. Что нужно для участия в конференции? Огромное желание приобрести высокооплачиваемую специальность. Сильная мотивация сменить работу и зарабатывать больше. Жгучая потребность уйти на удалёнку и путешествовать. И ещё одна мелочь – пройти бесплатную регистрацию.

Что даст конференция:

Живое общение с крутыми специалистами-практиками IT-сферы.

Честное объяснение, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом.

Актуальные знания без воды и инфоцыганства.

Вектор развития. Проанализируем, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет, и поможем определиться с выбором.

Расскажем о проектах государственной поддержки в крае.

Подскажем, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом.

А ещё – шанс выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от крупнейшей ИТ-компании России.

С докладами выступят эксперты, которые имеют реальный опыт в IT сфере, – действующие айтишники, руководители, HR-специалисты.

Организатор конференции – компьютерная академия TOP. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Чтобы принять участие в конференции:

зайдите на официальный сайт "В IT и точка";

нажмите "Зарегистрироваться";

введите контактные данные и приходите на конференцию.

Регистрируйтесь прямо сейчас. Количество мест ограничено. Конференция состоится в субботу, 25 марта 2023 года, по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

тел: 8 (3852) 72-14-10

WA 8-906-966-5347

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