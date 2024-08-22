IT-образование в тренде. Абитуриенты Алтая все чаще хотят становиться программистами

26% выпускников школ выбрали специальности в сфере информационных технология

22 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Рабочее место программиста / Фото: unsplash.com

Информационные технологии — самое популярное направление для обучения в 2024 году среди выпускников школ. 26% абитуриентов, которые поступают в высшее учебное заведение, выбрали IT-специальности. Это же направление приглянулось и будущим студентам средних образовательных организаций, его выбрали 23% поступающих.

Как сообщает Business FM* Барнаул, опрос до старта приемной комиссии в вузах и сузах провел Российский союз ректоров. Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил, что в регионах школьники тоже все чаще отдают предпочтение обучению информационным технологиям, говорит .

"Действительно, мы наблюдаем взрывной интерес к тем специальностям и направлениям подготовки, которые связаны именно с информационными технологиями. Здесь, конечно же, значительный вклад и от наших региональных IT-компаний. Нужно отметить, что на 2023-24 год на базе Минцифры и Минобрнауки Алтайского края был сформирован профориентационный план, в который мы привлекли наши образовательные учреждения высшего образования, средне-профессионального образования, а также представителей IT-компаний, которые участвовали в различных форумах, различных днях открытых дверей, профориентационных лекциях, мастер-классах. Он насчитывает сотни таких позиций за год, которые тоже позволили познакомиться ребятишкам, которые хотят связать свою судьбу с информационными технологиями, компаниям, и местами работы и, соответственно, перспективами трудоустройства и реализации себя в Алтайском крае, что и подтвердилось итогами приёмной компании 2024 года", — сказал Зрюмов.

Он добавил, что заявлений на IT-специальности традиционно много. Сейчас вузы Алтая завершают приёмные кампании. На бюджет приём уже завершился, продолжается заключение контрактов на платное обучение. Такая же ситуация есть в колледжах.

По данным Минцифры, в России в 2023 году дефицит кадров в IT-отрасли составлял порядка 700 тысяч человек. Учитывая, что направление с каждым годом становится все популярнее, есть шанс, что в обозримом будущем нехватка специалистов в этой отрасли сойдет на нет.

* Business FM ("Бизнес ФМ")