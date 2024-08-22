IT-образование в тренде. Абитуриенты Алтая все чаще хотят становиться программистами
26% выпускников школ выбрали специальности в сфере информационных технология
22 августа 2024, 09:00, ИА Амител
Информационные технологии — самое популярное направление для обучения в 2024 году среди выпускников школ. 26% абитуриентов, которые поступают в высшее учебное заведение, выбрали IT-специальности. Это же направление приглянулось и будущим студентам средних образовательных организаций, его выбрали 23% поступающих.
Как сообщает Business FM* Барнаул, опрос до старта приемной комиссии в вузах и сузах провел Российский союз ректоров. Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов отметил, что в регионах школьники тоже все чаще отдают предпочтение обучению информационным технологиям, говорит .
"Действительно, мы наблюдаем взрывной интерес к тем специальностям и направлениям подготовки, которые связаны именно с информационными технологиями. Здесь, конечно же, значительный вклад и от наших региональных IT-компаний. Нужно отметить, что на 2023-24 год на базе Минцифры и Минобрнауки Алтайского края был сформирован профориентационный план, в который мы привлекли наши образовательные учреждения высшего образования, средне-профессионального образования, а также представителей IT-компаний, которые участвовали в различных форумах, различных днях открытых дверей, профориентационных лекциях, мастер-классах. Он насчитывает сотни таких позиций за год, которые тоже позволили познакомиться ребятишкам, которые хотят связать свою судьбу с информационными технологиями, компаниям, и местами работы и, соответственно, перспективами трудоустройства и реализации себя в Алтайском крае, что и подтвердилось итогами приёмной компании 2024 года", — сказал Зрюмов.
Он добавил, что заявлений на IT-специальности традиционно много. Сейчас вузы Алтая завершают приёмные кампании. На бюджет приём уже завершился, продолжается заключение контрактов на платное обучение. Такая же ситуация есть в колледжах.
По данным Минцифры, в России в 2023 году дефицит кадров в IT-отрасли составлял порядка 700 тысяч человек. Учитывая, что направление с каждым годом становится все популярнее, есть шанс, что в обозримом будущем нехватка специалистов в этой отрасли сойдет на нет.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:10:56 22-08-2024
Может произойдет у нас ай-ти прорыв. Взломал же кто-то избирательную систему США, из-за чего Клинтон проиграла Трампу. Они говорят что это сделали наши
09:40:08 22-08-2024
Гость (09:10:56 22-08-2024) Может произойдет у нас ай-ти прорыв. Взломал же кто-то избир... Гость, у тебя гордость из всех твоих щелей прет.
09:37:50 22-08-2024
По данным Минцифры, в России в 2023 году дефицит кадров в IT-отрасли составлял порядка 700 тысяч человек. Грядет Кибер либерализм или Кибер тирания, для этого государству нужны штыки.
10:10:13 22-08-2024
хех, а я пришел в IT когда это еще не было модным трендом
10:28:29 22-08-2024
Далеко не каждый может быть врачом, предпринимателем и далеко не каждый может быть айтишником. Тем более - быть ХОРОШИМ врачом, предпринимателем, айтишником. Все же IT это призвание, большинству людей там скучно, поэтому на Западе очень большой спад желающих работать в этой отрасли, т.к. сидеть за компьютером и писать свой кусочек кода проекта, анализировать информационные потоки данных, администрировать сложные автоматизированные системы и т.п. - такое скучное занятие большинству людей быстро надоедает. Поэтому сколько бы вузы не выпускали IT-специалистов, все равно десятилетиями существует нехватка и неизвестно, будет она когда-нибудь закрыта полностью. Тем более, что лучшие айтишники постоянно уезжают туда, где им предлагают зарплату больше и лучше условия для жизни и работы.
11:33:00 22-08-2024
Программист (10:28:29 22-08-2024) Далеко не каждый может быть врачом, предпринимателем и далек... Просто конкуренция выросла, кодеров сейчас набирают в Индии по 100 баксов за пучок программистов) вот западникам и некомфортно стало.
15:35:22 22-08-2024
Гость (11:33:00 22-08-2024) Просто конкуренция выросла, кодеров сейчас набирают в Индии ... К слову где индусов кодеров найти тамошних не поделитесь адресом?
18:31:38 22-08-2024
Программист (10:28:29 22-08-2024) Далеко не каждый может быть врачом, предпринимателем и далек... дизайн-группы так же, из 20 чел группы по специальности работает 2 чел. с отличными доходами
11:01:10 22-08-2024
лучшие айтишники постоянно уезжают туда, где им предлагают зарплату больше --- не только айтишники вообще все лучшие хотят уехать туда, где лучше. Но уезжают не все, многие лучшие остаются. Фиг знает почему, может Родину любят, может думают что не все решают деньги, но такие люди есть и как то их уважаешь
18:32:57 22-08-2024
Гость (11:01:10 22-08-2024) лучшие айтишники постоянно уезжают туда, где им предлагают з... многие очень никуда не уезжают и тут прекрасно зашибают
14:43:50 22-08-2024
Все очень просто и поддается логике.
1. Туда идут кто не хочет идти на СВО и служить в армии.
2. Туда идут кто хочет бесплатно получить высшее образование так как дали огромное количество бюджетных мест и берут туда самых отсталых троечников.
3 Туда идут чтобы получить самую низкую ипотеку на жилье в РФ.
Все ясно и понятно.
18:29:31 22-08-2024
"26% выпускников школ выбрали специальности в сфере информационных технология"
пусть эти 26% нейросеть русскому языку научат, а то она не справляется
21:27:08 22-08-2024
Только немногие смогут работать
22:28:11 22-08-2024
в 90-е и позже плодили бухгалтеров и юристов, теперь новая мода, только работать некому, везде требуются работники с руками и головой, а вокруг неумехи и рукопопы, зато с модным образованием. Кушать все хотят, шмотки носить хорошие и т.д., только кто это всё производить будет, нейросеть похоже. Ну, ладно, ждём прорыва в IT-технологиях)