IT, психология, дизайн. Сколько бюджетных мест будет для абитуриентов в 2025 году в АлтГУ

В вузе рассказали, по каким направлениям можно поступить бесплатно

22 апреля 2025, 10:10, ИА Амител

Студенты АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Чуть более месяца остается до окончания учебного года. Будущие выпускники школ готовятся к решающим экзаменам, а вузы и средние специальные учебные заведения – к очередной приемной кампании. Ранее amic.ru писал, сколько бюджетных мест будет в вузах региона. Недавно в пресс-службе Алтайского государственного университета уточнили, что в 2025 году действует более 70 образовательных программ бакалавриата, на которых отроют 1475 бюджетных мест. И рассказали, по каким направлениям будет больше всего возможностей поступить бесплатно.

Какие бюджетные места есть в АлтГУ на 2025 год?

Больше всего бюджетных мест в IT, на естественно-научных и гуманитарных направлениях подготовки.

Места на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета в IT:

"Информационная безопасность" в институте цифровых технологий, электроники и физики – 70 бюджетных мест;

"Программная инженерия" в институте математики и информационных технологий – 55 мест;

"Прикладная информатика" в международном институте экономики, менеджмента и информационных систем – 50 мест.

Среди естественно-научных направлений больше всего бесплатных вариантов открыто:

в институте биологии и биотехнологии ("Биология") – 90 мест;

в институте географии ("География") – 50 мест;

в институте химии и химико-фармацевтических технологий ("Химия", "Биотехнология", "Техносферная безопасность") – по 30 мест на каждой программе.

По гуманитарным направлениям подготовки для абитуриентов будет 494 бюджетных места. В институте истории и международных отношений больше всего бесплатного набора на "Историю" и "Документоведение и архивоведение" (по 17 мест).

Бюджетные места в институте гуманитарных наук:

"Прикладная информатика" с профилем "Прикладная информатика в дизайне" – 65 бюджетных мест;

"Социология" и "Социальная работа" – по 25 мест на каждое направление;

"Психология" – 23 места;

"Профессиональное обучение (по отраслям)" с профилем "Дизайн" и "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" – по 20 бюджетных мест на каждую программу;

"Реклама и связи с общественностью" – 16 мест.

В вузе объясняют: приоритет по направлениям подготовки актуализирован под потребности рынка труда. АлтГУ обновляет и разрабатывает образовательные программы на основе актуальных запросов национальной экономики и регионального рынка. Это позволяет выпускникам быть востребованными и получать приглашения на трудоустройство от индустриальных партнеров.

Приемная кампания в АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Когда начнется приемная кампания?

По традиции алтайские вузы, в том числе и АлтГУ, начнут принимать документы от абитуриентов 20 июня 2025 года. До 15 июля нужно успеть тем, кто будет сдавать экзамены в вузе, – например, поступающим на творческие направления, выпускникам СПО и иностранным абитуриентам. Для поступающих по результатам ЕГЭ прием документов продлится до 25 июля. На платное обучение документы можно подать до 22 августа.

Выпускник может выбрать не более пяти направлений подготовки или специальностей, которые надо расставить в порядке приоритетности. Именно в выбранной абитуриентом очередности приемная комиссия и будет рассматривать документы. Так, если по направлению подготовки, которое указано первым, недостаточно баллов, то есть шанс поступить еще по четырем оставшимся из "приоритета". Менять порядок приоритетов можно, но только до завершения приема документов.

А есть ли льготы?

Льготы при поступлении в Алтайский госуниверситет можно получить по трем видам квот:

целевая квота – для поступающих на целевое обучение;

особая квота – для имеющих особое право на прием (абитуриенты с инвалидностью, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т. д.);

специальная квота – для военнослужащих и их детей.

Напомним, что сегодня для зачисления нужно предоставить: