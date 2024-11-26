Итоги работы и перспективы развития туриндустрии обсуждают на форуме VISIT ALTAI

В Алтайском крае проходит международный форум

26 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

VISIT ALTAI / Фото: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

С 23 по 27 ноября в Алтайском крае в 12-й раз проходит международный туристский форум VISIT ALTAI. В эти дни Барнаул стал единой площадкой для обучения, обмена опытом и диалога представителей туристической отрасли из разных уголков России и зарубежных стран с представителями власти, бизнеса и научного сообщества. О том, как будет развиваться туристическая отрасль в регионе, чтобы сделать отдых доступным круглый год, и какие задачи позволит решить это знаковое мероприятие, во время пресс-подхода рассказал начальник краевого управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

Увеличение номерного фонда

Алтайский край, который является одним из ведущих туристических регионов России, продолжает наращивать свой потенциал, сообщил Евгений Казанцев. Сегодня основными точками притяжения туристов являются Белокуриха, особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета". Чтобы увеличить поток отдыхающих в них, а также развивать другие площадки для отдыха, правительство региона комплексно подходит к развитию территорий, активно участвует в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" и создает условия для бизнеса. Это способствует открытию новых объектов размещения.

"Регион реализует мероприятия национального проекта, которые предусматривают получение государственной поддержки. В 2024 году мы приняли участие в мероприятиях по созданию модульных некапитальных средств размещения. В результате в крае до конца года в Заринском, Залесовском и Алтайском районах построят 568 новых двухместных номеров для круглогодичного проживания. Большая часть уже введена в эксплуатацию. И здесь огромная благодарность нашему бизнесу, который откликнулся и создал беспрецедентное количество номеров в столь короткий период", – отметил начальник управления.

Фото: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Обустройство пляжей

Помимо средств размещения, управление по развитию туризма и курортной деятельности ставит перед собой задачу сделать отдых гостей максимально комфортным. В летний период основными точками притяжения становятся пляжи, уровень и качество которых имеет большое значение. Именно поэтому сейчас Алтайский край делает упор на их развитие, говорит Евгений Казанцев.

Так, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в регионе обустроили территории семи пляжей. На реализацию этих проектов из федерального и краевого бюджетов в 2023 году выделили грантовые средства на общую сумму 57,6 млн рублей. Еще 38,8 миллиона вложили собственники.

"Результат мы уже увидели и ощутили в этом году. Пляжи на "Бирюзовой Катуни", территории парк-отеля "Ая", озере Большое Яровое – это новое качество, которое должно быть на каждом таком объекте", – убежден Казанцев.

В 2024 году реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволила продолжить развитие национального туристического маршрута "Здравствуй, Алтай!".

"Наш национальный туристический маршрут "Здравствуй, Алтай!" продолжает развиваться. Была проведена работа по благоустройству парка Рериха. Сейчас идет второй этап. Весной в рамках фестиваля "Цветение маральника" мы откроем новые благоустроенные объекты. Все эти формы поддержки помогают бизнесу создавать комфортные условия для пребывания гостей на территории Алтайского края. Все это делает Алтайский край привлекательным для туристов", – сказал Евгений Казанцев.

VISIT ALTAI. Фото: управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Развитие автотуризма

Еще одна приоритетная задача, которая сейчас стоит перед правительством Алтайского края, – развитие автотуризма. 26 ноября в рамках VISIT ALTAI вопросы реализации региональной программы обсудят на круглом столе.

"На форуме пройдет обсуждение перспектив развития автотуризма, межрегиональных маршрутов, транспортной доступности наших основных туристических локаций и развитие придорожной инфраструктуры. Это важная задача, которая поставлена президентом. В Алтайском крае уже принята программа по развитию автотуризма. Перед нами стоят большие задачи, которые нужно выполнять. Мы хотим изучить наилучший опыт в стране и применить его в нашем регионе", – сказал Евгений Казанцев.

Деловые мероприятия XII Международного туристского форума VISIT ALTAI в Барнауле стартовали 25 ноября в Барнауле. В понедельник в центре "Мой бизнес" состоялся Сибирский съезд экскурсоводов и инструкторов-проводников. Гостей форума торжественно приветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона отметил, что уже на протяжении 12 лет на форуме VISIT ALTAI обсуждаются важные вопросы, происходит обмен опытом и готовятся необходимые решения для дальнейшего развития отрасли. Он пожелал участникам плодотворной работы, полезных знакомств, самых добрых впечатлений от региона и поблагодарил за вклад в развитие туризма.