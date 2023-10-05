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Иверскую икону Божьей Матери передали бийскому СИЗО

Одно из служебных помещений изолятора освятили

05 октября 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФСИН
Фото: пресс-служба УФСИН

Иверскую икону Пресвятой Богородицы ("Вратарница") передали в бийское СИЗО № 2. Об этом рассказали в региональном УФСИН.

Помощник благочинного г. Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин освятил одно из служебных помещений изолятора.

Отмечается, что сейчас в изоляторе есть библиотека, спортивные площадки и даже кабельное ТВ. Для православных здесь создали молитвенную комнату.

Также на территории СИЗО работают образовательные учреждения.

Бийск

Комментарии 9

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Гость

14:46:27 05-10-2023

А что в том служебном помещении, что его даже освящать пришлось специально привезённой картиной?

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Гость

14:51:16 05-10-2023

Не, ну икону "Вратарница" явно сборной по футболу дарить надо было...

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Гость

15:00:37 05-10-2023

Гость (14:51:16 05-10-2023) Не, ну икону "Вратарница" явно сборной по футболу дарить над... Их этой живописью не проймёшь.

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Гость

14:59:41 05-10-2023

Вертухай какой-то худой. Не доедет?

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Гость

15:10:51 05-10-2023

Гость (14:59:41 05-10-2023) Вертухай какой-то худой. Не доедет? ... "Вертухай" это тот кто на вышке с автоматом стоит. Это наверное отрядник.

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Гость

15:20:16 05-10-2023

Гость (15:10:51 05-10-2023) "Вертухай" это тот кто на вышке с автоматом стоит. Это навер... Откуда знаешь?

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Гость

15:12:44 05-10-2023

Гость (14:59:41 05-10-2023) Вертухай какой-то худой. Не доедет? ... Бесами мож одержим. Поэтому прислали бородача с портретом женщины.

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Гость

15:02:17 05-10-2023

Иконы какие-то... 21 век на улице!

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Гость

16:32:16 05-10-2023

Гость (15:02:17 05-10-2023) Иконы какие-то... 21 век на улице!... преступники умом не отличаются. для них сойдет

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