Иверскую икону Божьей Матери передали бийскому СИЗО

Одно из служебных помещений изолятора освятили

05 октября 2023, 14:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФСИН

Иверскую икону Пресвятой Богородицы ("Вратарница") передали в бийское СИЗО № 2. Об этом рассказали в региональном УФСИН.

Помощник благочинного г. Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин освятил одно из служебных помещений изолятора.

Отмечается, что сейчас в изоляторе есть библиотека, спортивные площадки и даже кабельное ТВ. Для православных здесь создали молитвенную комнату.

Также на территории СИЗО работают образовательные учреждения.