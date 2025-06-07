Настоящая жара. О погоде в Алтайском крае днем 7 июня

Теплее всего будет в Рубцовске

07 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +30...+32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 июня. Такой прогноз передает Gismeteo.

Так, в Барнауле дневные температуры составят от +25 до +30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер слабый, преимущественно западный и северный, без порывов.

В Бийске ожидается от +23 до +30 градусов. Возможна облачность. Без осадков. Ветер до 3 м/c.

Самым жарким день окажется в Рубцовске: от +26 до + 32 градусов. Без осадков. К вечеру возможен легкий восточный ветер.