Из Барнаула отправили 60 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и новые регионы

Это уже 21-я отправка из краевой столицы

08 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза из Барнаула / Фото: barnaul.org

Из Барнаула в зону спецоперации и новые российские регионы отправили уже 21-й гуманитарный груз в виде техники, комплектующих, дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), продуктов питания, медикаментов и пиломатериалов, сообщили в мэрии.

"Мы большой и единой командой собрали 60 тонн. Помимо оборудования, здесь присутствуют именные посылки, которые передают родные и близкие", – рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества, координатор проекта "Женское движение Единой России" в Алтайском крае Кристина Юстус.

Руководитель фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов отметил, что груз отправлен в преддверии Дня России. Замглавы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк поблагодарила всех барнаульцев, которые приняли участие в сборе помощи.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Чесноков рассказал, что в отправке груза задействовано три машины.

За все время СВО из Барнаула для бойцов и населения ДНР, ЛНР, Курска и Курской области отправлено 45 единиц техники и более 440 тонн гуманитарной помощи.