Из барнаульских магазинов изъяли тысячи нелегальных сигарет

У большинства из них отсутствовали российские акцизные марки, а почти у 300 были нанесены белорусские акцизы

16 февраля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские таможенники изъяли 1,6 тысячи пачек нелегальных сигарет в барнаульских магазинах. Как сообщает "Катунь 24" со ссылкой на пресс-службу ведомства, у большинства из них отсутствовали акцизные марки, а почти у 300 были нанесены белорусские акцизы.

В таможне подчеркнули, что продажа в России сигарет без специальной маркировки российскими идентификационными знаками и акцизными марками запрещена. Нелегальную табачную продукцию изъяли полицейские, проводится проверка.

Всего за 2022 год на внутреннем рынке Алтайского края и Республики Алтай таможенники выявили около 29 тысяч пачек немаркированных сигарет, 315 единиц контрафактной парфюмерной продукции и 79 нелегальных бутылок алкоголя.