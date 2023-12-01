Из Бразилии в Сибирь: в ансамбль "Алтай" приехал балетмейстер для постановки номера

В новогодней программе "По мотивам Щелкунчика" будет бразильский карнавал

01 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: ансамбль "Алтай"

В Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" приехали новые постановщики, чтобы принять участие в организации программы "По мотивам Щелкунчика" к Новому году. Аманда Гомес со своим супругом Михаилом Тимаевым приехали на Алтай для постановки бразильского карнавала, который и войдет в новогоднюю программу ансамбля.

Аманда и Михаил являются ведущими солистами татарского академического государственного театра оперы и балета. Аманда Гомес уже выступала на сценах:

Бразилии;

Италии;

Уругвая;

Парагвая;

Швейцарии.

Также в организации концерта в качестве постановщика примет участие давний друг ансамбля, известный исполнитель и балетмейстер современного танца Александр Могилев.

Программа "По мотивам Щелкунчика" рассчитана в первую очередь на взрослую аудиторию. Она осуществлена в рамках реализации гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.