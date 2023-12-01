Из Бразилии в Сибирь: в ансамбль "Алтай" приехал балетмейстер для постановки номера
В новогодней программе "По мотивам Щелкунчика" будет бразильский карнавал
01 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
В Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" приехали новые постановщики, чтобы принять участие в организации программы "По мотивам Щелкунчика" к Новому году. Аманда Гомес со своим супругом Михаилом Тимаевым приехали на Алтай для постановки бразильского карнавала, который и войдет в новогоднюю программу ансамбля.
Аманда и Михаил являются ведущими солистами татарского академического государственного театра оперы и балета. Аманда Гомес уже выступала на сценах:
- Бразилии;
- Италии;
- Уругвая;
- Парагвая;
- Швейцарии.
Также в организации концерта в качестве постановщика примет участие давний друг ансамбля, известный исполнитель и балетмейстер современного танца Александр Могилев.
Программа "По мотивам Щелкунчика" рассчитана в первую очередь на взрослую аудиторию. Она осуществлена в рамках реализации гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.
14:59:27 01-12-2023
бразильский карнавал в "Щелкунчике"?! Теодор Амадей Г. в гробу перевернулся уже.
16:39:27 01-12-2023
А из Гондураса и Гваделупы почему никто не приехал?
12:06:14 02-12-2023
Она осуществлена в рамках реализации гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Но все равно, блин, это-же кому-то пришло в голову! Чё они там курят?