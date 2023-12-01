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Из Бразилии в Сибирь: в ансамбль "Алтай" приехал балетмейстер для постановки номера

В новогодней программе "По мотивам Щелкунчика" будет бразильский карнавал

01 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: ансамбль "Алтай"
Фото: ансамбль "Алтай"

В Государственный ансамбль песни и танца "Алтай" приехали новые постановщики, чтобы принять участие в организации программы "По мотивам Щелкунчика" к Новому году. Аманда Гомес со своим супругом Михаилом Тимаевым приехали на Алтай для постановки бразильского карнавала, который и войдет в новогоднюю программу ансамбля.

Аманда и Михаил являются ведущими солистами татарского академического государственного театра оперы и балета. Аманда Гомес уже выступала на сценах:

  • Бразилии;
  • Италии;
  • Уругвая;
  • Парагвая;
  • Швейцарии.

Также в организации концерта в качестве постановщика примет участие давний друг ансамбля, известный исполнитель и балетмейстер современного танца Александр Могилев.

Программа "По мотивам Щелкунчика" рассчитана в первую очередь на взрослую аудиторию. Она осуществлена в рамках реализации гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

Комментарии 3

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Элен без ребят

14:59:27 01-12-2023

бразильский карнавал в "Щелкунчике"?! Теодор Амадей Г. в гробу перевернулся уже.

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Гость

16:39:27 01-12-2023

А из Гондураса и Гваделупы почему никто не приехал?

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Гость

12:06:14 02-12-2023

Она осуществлена в рамках реализации гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры. Но все равно, блин, это-же кому-то пришло в голову! Чё они там курят?

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