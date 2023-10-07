31 декабря 1999 года Владимир Путин стал и.о. президента, а 26 марта 2000 года его впервые избрали главой государства

07 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнился 71 год. На посту главы государства он находится уже 19 лет, ещё четыре года проработал в должности премьер-министра. Amic.ru ко дню рождения главы государства собрал самые яркие факты из его биографии до того момента, как он возглавил страну, а также подборку фотографий, начиная с детства до сегодняшних дней.

До шестого класса был хулиганом, а не пионером

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. "Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь", – приводит слова Путина сайт putin.kremlin.ru, посвящённый карьере и увлечениям президента РФ. "Мы скромно жили. Поэтому щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные", – рассказывает Путин.

Его мама, кстати, не одобряла решение сына заниматься дзюдо: "Каждый раз, когда я шёл на тренировку, она говорила: опять на драку свою пошёл". Положение исправил тренер Путина, который пришёл к нему домой и рассказал, чем именно он занимается, каких добился успехов. После этого отношение к увлечению мальчика в семье изменилось.

После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом переулке. Владимир Путин вспоминает: "Двор-колодец, пятый этаж без лифта. До войны у родителей было полдома в Петергофе. Они очень гордились тем уровнем жизни, которого тогда достигли. Хотя что это был за уровень! Но им казалось, что это чуть ли не предел мечтаний".

С 1960 по 1968 год Владимир Путин учился в школе-восьмилетке № 193 в Ленинграде. Он вспоминает, что был хулиганом, а не пионером. После восьмого класса поступил в среднюю школу № 281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.

Учительница Путина, Вера Дмитриевна Гуревич, рассказывала: "В 5-м классе он ещё не очень проявлял себя, но я чувствовала, что в нём есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться".

Владимир Путин сам резко изменил своё отношение к занятиям в шестом классе. Он поставил себе цель: добиться в жизни чего-то важного. Стал учиться без троек, что давалось ему легко. Тогда же его приняли в пионеры, а сразу после этого он стал председателем совета отряда.

Романтические рассказы о работе разведчика

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. "Курс состоял из 100 человек, и всего 10 из них брали сразу после школы. Остальных – после армии. Поэтому для нас, школьников, конкурс был где-то 40 человек на место. Я по сочинению четвёрку получил, но все остальные сдал на пятёрки – и прошёл", – рассказывает Путин.

После того как Путин окончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности. "Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе разведчиков", – рассказывает Путин. Его оформили сначала в секретариат Управления, потом в контрразведывательное подразделение, где он проработал около пяти месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного состава. Ещё около полугода Путин отработал в контрразведывательном подразделении.

"Довольно быстро уехал на спецподготовку в Москву, где пробыл год. Потом вернулся опять в Ленинград, проработал там, как раньше говорили, в первом отделе. Первое главное управление – это разведка. В этом управлении были подразделения в крупных городах Союза, в том числе и в Ленинграде. Там я проработал где-то четыре с половиной года", – вспоминает он. Затем Путин опять поехал в Москву на учёбу в Краснознамённый институт имени Андропова, где его подготовили для поездки в Германию.

"Если не женюсь ещё два-три года, не сделаю этого никогда"

В 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года, а перед отъездом успел жениться на Людмиле Шкребневой. Она работала стюардессой на внутренних линиях и прилетела с приятельницей в Ленинград на три дня.

"Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой", – рассказывает Путин.

"Что-то, видимо, в Володе было такое, что привлекало меня. Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он именно тот человек, который мне нужен", – вспоминает Людмила. Через три года после знакомства Владимир сделал Людмиле предложение. "Я понял, что если не женюсь ещё года два-три, не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила её искоренила", – признаётся Путин.

Пара поженилась 28 июля 1983 года. Владимир и Людмила Путины были женаты до 2013 года. В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 году – уже в Дрездене. По словам их мамы, Людмилы, Путин очень любит дочерей. "Не все мужчины так трогательно относятся к своим детям, как он. И он всегда их баловал, а воспитывать приходилось мне", – рассказывает она.

Рассчитывал на кандидатскую диссертацию

В 1985-1990 годах Владимир Путин проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела. А в 1989 году был награждён бронзовой медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР". "У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды", – рассказывает Путин.

В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Владимир Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. "Я с удовольствием пошёл "под крышу" Ленинградского государственного университета в расчёте написать кандидатскую, посмотреть, как там и что, и, может быть, остаться работать в ЛГУ. Так, в 90-м я стал помощником ректора университета по международным связям", – вспоминает Путин. Вскоре он стал советником председателя Ленинградского городского совета.

В июне 1991 года Путин получил должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – пост первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга. После перехода на работу в мэрию Ленинграда Путин подал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.

"Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться"

В 1996 году он с семьёй переехал в Москву, где началась его политическая карьера. Путину предложили пост замуправляющего делами президента РФ. "Не могу сказать, что я не любил Москву. Я просто больше любил Питер. Но Москва, совершенно очевидно, – европейский город", – вспоминает Путин. Его карьера развивалась стремительно. В марте 1997 года Путин становится замруководителя администрации президента, начальником Главного контрольного управления. В этом же году защищает кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском государственном горном институте. В мае 1998-го Путин – уже первый замруководителя администрации президента, в июле 1998 года назначен директором ФСБ РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарём Совета Безопасности РФ. А уже в августе 1999 года Владимир Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент Борис Ельцин. Путин вспоминает это так: "Борис Николаевич пригласил меня к себе и сказал, что у него есть идея предложить мне пост премьер-министра. <…> Кстати, в разговоре со мной он не произносил слова "преемник". Ельцин говорил о "премьере с перспективой", что если всё пойдёт нормально, то он считал бы это возможным".

По словам Путина, на этой должности ему было интересно и почётно работать: "Думал, ну поработаю год, и то хорошо. Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться". Перед Новым, 2000 годом Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать исполняющим обязанности президента. "Недели за две-три до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности президента", – вспоминает Путин. По его словам, ему было сложно принять решение, поскольку это "довольно тяжёлая судьба".

"С одной стороны, есть свои, внутренние аргументы. Но есть и другая логика. Судьба складывается так, что можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать, или: нет, я займусь частной юридической практикой. Ну потом можно заняться, в конце концов. Сначала здесь поработать, потом там", – объясняет Путин свой выбор. Так, 31 декабря 1999 года Владимир Путин стал и.о. президента РФ, а 26 марта 2000 года его впервые избрали главой государства.