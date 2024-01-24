Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях
С 24 января исполняющим обязанности главы института стал доктор биологических наук Андрей Мисюрин
24 января 2024, 20:00, ИА Амител
Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в марте Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог – Человек – Мир". Там он представил слайд, на котором говорится, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается и "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Кроме того, он заявил, что генетические заболевания связаны с "родовым и личным грехом".
Решение о расторжении договора с доктором биологических наук согласовали с РАН и приняли 23 января. С 24 января исполняющим обязанности главы института стал доктор биологических наук Андрей Мисюрин – кандидатуру также согласовали с РАН.
20:36:00 24-01-2024
На всё воля божья
22:03:54 24-01-2024
Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом деле верит в то что говорит
12:23:07 25-01-2024
Гость (22:03:54 24-01-2024) Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом... Науку, делает страна.
16:35:20 25-01-2024
Гость (22:03:54 24-01-2024) Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом... Шизануться может каждый.
22:13:56 24-01-2024
А вот если бы свою речь о 900 летних человеках профессор закончил словами "и это были наши соотечественники, ура товарищи"😂 то сразу бы академиком стал профессор
23:39:36 24-01-2024
Как то слабо он прошёлся, даже ничего не упомянул о плоской земле, на которой и жили эти самые долгожители. Имя первого долгожителя даже не озвучил, хотя в соответствующих анналах оно есть.
01:23:19 25-01-2024
А что не так, эта информация из библейских источников.
02:43:59 25-01-2024
Все может быть. Доказательств обратного нет. Недаром габсбург Петр 1 уничтожил 300 летних старцев славян арийцев русов носителей истинной Православной ведической Веры.
09:43:50 25-01-2024
проговорился дядька. не для плебса эта информация видимо. плебсу положено смеяться над китом и черепахами под плоской землёй.
12:17:46 25-01-2024
Все может быть. Человечество понятия не имеет,что было тысячи полторы лет назад. То, что встречается археологам заставляет усомниться в преподносимой нам истории.
12:26:21 25-01-2024
Так, получается, правда, что укры море Чёрное выкопали?
16:54:50 25-01-2024
Наказать Минобрнауки по статье 148 УК РФ!!! за посягательство на Библию и оскорбление религиозных чувств верующих,
02:03:33 26-01-2024
Бийчанин (16:54:50 25-01-2024) Наказать Минобрнауки по статье 148 УК РФ!!! за посягательств... У нас светская страна, к счастью. Пусть идет священником. В Минобрнауки ему делать нечего
18:00:57 26-01-2024
Гость (22:03:54 24-01-2024) Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом... читайте библию, она говорит что так и было
18:03:25 26-01-2024
Все по слову БОЖЬЕМУ говорил человек Бог главнее всех, и тех кто уволил и Он же воздаст каждому
22:02:40 26-01-2024
Знаю лично этого человека и бред, который ему приписывают в 900 лет не совсем верно, это конференция религиозная проводилась, вырванные из контекста, причины там совершенно другие, он остаётся член-корром РАН, а аот, как поступили в Минобрнауки и в РАН, это просто свинство