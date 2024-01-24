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Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

С 24 января исполняющим обязанности главы института стал доктор биологических наук Андрей Мисюрин

24 января 2024, 20:00, ИА Амител

Александр Кудрявцев / Кадр из видео Сретенской духовной академии на YouTube
Александр Кудрявцев / Кадр из видео Сретенской духовной академии на YouTube

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в марте Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог – Человек – Мир". Там он представил слайд, на котором говорится, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается и "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Кроме того, он заявил, что генетические заболевания связаны с "родовым и личным грехом".

Решение о расторжении договора с доктором биологических наук согласовали с РАН и приняли 23 января. С 24 января исполняющим обязанности главы института стал доктор биологических наук Андрей Мисюрин – кандидатуру также согласовали с РАН.

Происшествия Наука

Комментарии 16

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Гость

20:36:00 24-01-2024

На всё воля божья

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Гость

22:03:54 24-01-2024

Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом деле верит в то что говорит

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Гость

12:23:07 25-01-2024

Гость (22:03:54 24-01-2024) Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом... Науку, делает страна.

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Гость

16:35:20 25-01-2024

Гость (22:03:54 24-01-2024) Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом... Шизануться может каждый.

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Гость

22:13:56 24-01-2024

А вот если бы свою речь о 900 летних человеках профессор закончил словами "и это были наши соотечественники, ура товарищи"😂 то сразу бы академиком стал профессор

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Гость

23:39:36 24-01-2024

Как то слабо он прошёлся, даже ничего не упомянул о плоской земле, на которой и жили эти самые долгожители. Имя первого долгожителя даже не озвучил, хотя в соответствующих анналах оно есть.

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Гость

01:23:19 25-01-2024

А что не так, эта информация из библейских источников.

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Гость

02:43:59 25-01-2024

Все может быть. Доказательств обратного нет. Недаром габсбург Петр 1 уничтожил 300 летних старцев славян арийцев русов носителей истинной Православной ведической Веры.

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Гость

09:43:50 25-01-2024

проговорился дядька. не для плебса эта информация видимо. плебсу положено смеяться над китом и черепахами под плоской землёй.

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Гость

12:17:46 25-01-2024

Все может быть. Человечество понятия не имеет,что было тысячи полторы лет назад. То, что встречается археологам заставляет усомниться в преподносимой нам истории.

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Гость

12:26:21 25-01-2024

Так, получается, правда, что укры море Чёрное выкопали?

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Бийчанин

16:54:50 25-01-2024

Наказать Минобрнауки по статье 148 УК РФ!!! за посягательство на Библию и оскорбление религиозных чувств верующих,

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Гость

02:03:33 26-01-2024

Бийчанин (16:54:50 25-01-2024) Наказать Минобрнауки по статье 148 УК РФ!!! за посягательств... У нас светская страна, к счастью. Пусть идет священником. В Минобрнауки ему делать нечего

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Гость

18:00:57 26-01-2024

Гость (22:03:54 24-01-2024) Ужас если в науке есть такие люди. Ещё хуже если он на самом... читайте библию, она говорит что так и было

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Марина

18:03:25 26-01-2024

Все по слову БОЖЬЕМУ говорил человек Бог главнее всех, и тех кто уволил и Он же воздаст каждому

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Гость

22:02:40 26-01-2024

Знаю лично этого человека и бред, который ему приписывают в 900 лет не совсем верно, это конференция религиозная проводилась, вырванные из контекста, причины там совершенно другие, он остаётся член-корром РАН, а аот, как поступили в Минобрнауки и в РАН, это просто свинство

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