Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

С 24 января исполняющим обязанности главы института стал доктор биологических наук Андрей Мисюрин

24 января 2024, 20:00, ИА Амител

Александр Кудрявцев / Кадр из видео Сретенской духовной академии на YouTube

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в марте Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог – Человек – Мир". Там он представил слайд, на котором говорится, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается и "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Кроме того, он заявил, что генетические заболевания связаны с "родовым и личным грехом".

Решение о расторжении договора с доктором биологических наук согласовали с РАН и приняли 23 января. С 24 января исполняющим обязанности главы института стал доктор биологических наук Андрей Мисюрин – кандидатуру также согласовали с РАН.