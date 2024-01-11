Из мэрии Бийска уволился заместитель главы города

Глухота работал в должности с 2021 года

11 января 2024, 19:59, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

Заместитель мэра Бийска Дмитрий Глухота, занимавшийся организационными вопросами, ушел со своего поста. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Глухота работал в должности с 2021 года – тогда его пост назывался заместитель главы города по общественно-политическим вопросам. До этого он работал в правительстве края. Организационными вопросами он занимался с момента ухода экс-мэра Александра Студеникина.

Сейчас на сайте городской администрации из списка замов имя Дмитрия Глухоты исчезло. Свои планы на дальнейшую работу он пока не раскрывал.