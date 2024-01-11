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Из мэрии Бийска уволился заместитель главы города

Глухота работал в должности с 2021 года

11 января 2024, 19:59, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"
Фото: "Яндекс. Карты"

Заместитель мэра Бийска Дмитрий Глухота, занимавшийся организационными вопросами, ушел со своего поста. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Глухота работал в должности с 2021 года – тогда его пост назывался заместитель главы города по общественно-политическим вопросам. До этого он работал в правительстве края. Организационными вопросами он занимался с момента ухода экс-мэра Александра Студеникина.

Сейчас на сайте городской администрации из списка замов имя Дмитрия Глухоты исчезло. Свои планы на дальнейшую работу он пока не раскрывал.

Бийск Политика

Комментарии 4

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Гость

20:59:54 11-01-2024

Ну побежали ....

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Гость

11:00:13 12-01-2024

Гость (20:59:54 11-01-2024) Ну побежали ....... действительно, чтоб просто так сами уходили......явно мотивировка была! время покажет!

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Гость

10:03:44 12-01-2024

Значит скоро посадят...

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Гость

11:43:26 12-01-2024

Все такие добрые здесь! А по семейным обстоятельствам человек не может сам уволиться!?!

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