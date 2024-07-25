Из отпуска с сюрпризом. Как диагностировать кишечные инфекции

И почему нужно быстро определить возбудителя

25 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KKSnH

Унитаз. Кнопки / Фото: istockphoto.com

Лето – время отпусков, путешествий и новых впечатлений. К сожалению, вместе с яркими эмоциями оттуда можно привезти и нежелательный сувенир – кишечную инфекцию. Заразиться ею можно в любой стране, где жара и большое скопление людей создают благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Как проявляется кишечная инфекция?

Симптомы могут быть разные: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе и даже высокая температура. Все это может серьезно испортить отдых.

Почему не лечить опасно?

Вернувшись домой, многие надеются, что начавшееся на отдыхе недомогание пройдет само собой. Но симптомы могут не исчезнуть или повториться через некоторое время. Важно помнить, что самолечение может быть опасным. Для определения причины заболевания и назначения адекватного лечения необходимо провести точную диагностику и выяснить, какой микроорганизм вызвал инфекцию. В противном случае человек может быть небезопасен для окружающих и стать разносчиком неизвестного ему заболевания.

Как определить возбудителя кишечной инфекции?

Кишечные инфекции могут быть вызваны разными микроорганизмами – вирусами или бактериями. Каждая из них требует специфического лечения, поэтому важно провести именно дифференциальную диагностику.

Как правило, для этого используют метод ПЦР, зарекомендовавший себя надежным и точным способом определения возбудителя. ПЦР-исследование позволяет выявить такие патогены, как шигеллы, сальмонеллы, кишечную палочку, норовирусы и другие. За счет своей точности ПЦР помогает избежать неправильного лечения, подобрать адекватную терапию и ускорить выздоровление.

Например, в Барнауле для диагностики кишечных инфекций лаборатория "ЛабКвест" предлагает пройти специальное комплексное исследование методом ПЦР .

Где пройти это исследование?

Пройти исследование можно в любом медицинском офисе "ЛабКвест". Результаты анализов будут готовы через один день с момента поступления биоматериала в лабораторию. А "расшифровать" их и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q" .

Контакты:

8 (495) 139 82 62;

8 (800) 700 09 99.

Адреса медицинских офисов в Барнауле:

Молодежная, 16;

Советская, 6.

АО "Лабквест"

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