Из правительства Алтайского края уволился начальник департамента по работе с "федералами"
Игорь Федоров оставил должность по собственному желанию в начале февраля
21 февраля 2025, 07:47, ИА Амител
Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как уточнили агентству в пресс-службе правительства края, Федоров уволился в начале февраля.
"По одной из версий, причиной ухода чиновника, ранее много лет отработавшего в краевом УФСБ, могли стать разногласия с заместителем председателя правительства, экс-начальником регионального УФСИН Валерием Усачевым. Именно он курирует работу департамента, которым руководил Федоров. Кроме того, Усачеву подчиняется непосредственно управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края (возглавляет Александр Андреев. – Прим. ред.)", – отмечает "Атмосфера".
Где Игорь Федоров продолжит свою карьеру – неизвестно.
После губернаторских выборов 2023 года глава Алтайского края Виктор Томенко переназначил Федорова на высшую должность государственной гражданской службы. Он занял пост начальника департамента администрации губернатора и правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
Департамент состоит из трех отделов: по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти, по взаимодействию с аппаратом полпреда в СФО и по реализации государственной национальной политики.
09:24:15 21-02-2025
Немного потеряли, наверное?))
Что за должность такая...............
09:25:43 21-02-2025
УФСИН иди ФСБ, кто выше?
09:32:02 21-02-2025
бгг (09:25:43 21-02-2025) УФСИН иди ФСБ, кто выше?... УФСБ, конечно, выше, но они оба "экс", а по текущим должностям "тюремщик" покруче будет.
09:33:54 21-02-2025
О, как!
Значит, у нас не только из больниц врачи бегут
10:16:11 21-02-2025
Не правительство, а дом отставных генералов.
10:40:49 21-02-2025
Раньше мог любой зайти в здание администрации края, города и обратится к чиновнику, а теперь отгородились пуленепробиваемыми стеклами, охранниками. Кроме здания администрации города на Гоголя 48, нигде нет лифта. чтоб инвалиды не докучали по кабинетам?
10:47:26 21-02-2025
И.Маск начал цифроборьбу с "мертвым" чиновничиством и бюрократией, млрды $ экономия.
Вот и у нас "первые ласточки" пошли...
Толи ещё будет...
12:58:09 21-02-2025
Реzидент (10:47:26 21-02-2025) И.Маск начал цифроборьбу с "мертвым" чиновничиством и бюрокр... вы думаете Федоров ушел из-за Маска?
вот это поворот!!!
20:37:55 05-03-2025
Musik (12:58:09 21-02-2025) вы думаете Федоров ушел из-за Маска?вот это поворот!!!... У него и ласточки пошли куда-то)))
20:36:53 05-03-2025
Реzидент (10:47:26 21-02-2025) И.Маск начал цифроборьбу с "мертвым" чиновничиством и бюрокр... Куда они у вас пошли??? Они же летают не??? Просто другой человек пришел на должность и все не переживайте примите лекарство, ничего не поменялось.