Из правительства Алтайского края уволился начальник департамента по работе с "федералами"

Игорь Федоров оставил должность по собственному желанию в начале февраля

21 февраля 2025, 07:47, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как уточнили агентству в пресс-службе правительства края, Федоров уволился в начале февраля.

"По одной из версий, причиной ухода чиновника, ранее много лет отработавшего в краевом УФСБ, могли стать разногласия с заместителем председателя правительства, экс-начальником регионального УФСИН Валерием Усачевым. Именно он курирует работу департамента, которым руководил Федоров. Кроме того, Усачеву подчиняется непосредственно управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края (возглавляет Александр Андреев. – Прим. ред.)", – отмечает "Атмосфера".

Где Игорь Федоров продолжит свою карьеру – неизвестно.

После губернаторских выборов 2023 года глава Алтайского края Виктор Томенко переназначил Федорова на высшую должность государственной гражданской службы. Он занял пост начальника департамента администрации губернатора и правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Департамент состоит из трех отделов: по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти, по взаимодействию с аппаратом полпреда в СФО и по реализации государственной национальной политики.