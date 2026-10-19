НОВОСТИЗдоровье

Из российских аптек могут исчезнуть востребованные зарубежные лекарства

Минздрав отозвал регистрационные удостоверения у ряда препаратов

19 октября 2026, 12:24, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минздрав России отозвал регистрационные удостоверения у ряда популярных импортных препаратов — в ближайшее время эти лекарства могут перестать продаваться в аптеках страны, сообщает msk1.ru.

Среди препаратов, которым грозит уход с рынка: "Зепозия" (применяется при рассеянном склерозе), "Сигнифор" (для лечения болезни Иценко — Кушинга), "Ремикейд" (назначают пациентам с ревматоидным артритом), "Спрайсел" (используется при отдельных формах лейкемии) и "Темодал" (входит в схемы терапии некоторых опухолей головного мозга). У одних лекарств удостоверения отозвали еще весной, у других — в августе.

Проблема затрагивает не только дорогостоящие импортные средства, но и бюджетные препараты ценовой категории до 200 рублей.

По данным издания, производители отказываются от выпуска таких лекарств из‑за низкой рентабельности.

Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов подчеркнул, что исчезновение препаратов — негативный фактор, однако ситуация не должна стать критической благодаря наличию аналогов, в том числе российских. 

Параллельно правительство усиливает меры по обеспечению страны важными лекарствами. Так, 15 октября на заседании кабмина премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил о расширении перечня стратегически значимых лекарственных средств.

Сейчас в списке — 354 препарата, а недавно его дополнили еще несколькими наименованиями. 

В обновленную часть вошли лекарства, применяемые при серьезных заболеваниях, в частности при сахарном диабете, остром инфаркте миокарда и злокачественных новообразованиях.

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Нарколог перечислил лекарства, которые опасно сочетать с алкоголем

Даже если в инструкции нет запрета, спиртное создает дополнительную нагрузку на организм
НОВОСТИОбщество
Здоровье лекарства Минздрав

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:36:03 19-10-2026

знаем мы ваши аналоги

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:20:31 19-10-2026

То лекарства зарубежные востребованные могут исчезнуть ,то финансирование на онкологические средства сократят с 48 млрд. до 3х .У нас что происходит ?Очередная оптимизация населения?Где та радужная картина в жизни ,которую нам ежедневно рисует ТВ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ипполит Матвеевич

14:53:57 19-10-2026

Афиноген (14:20:31 19-10-2026) То лекарства зарубежные востребованные могут исчезнуть ,то ф... Не переживай. Все будет ровно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

15:07:17 19-10-2026

Ипполит Матвеевич (14:53:57 19-10-2026) Не переживай. Все будет ровно. ... Для таких как ты ,оно всегда ровно.А вот для народа хуже некуда.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

15:29:35 19-10-2026

Афиноген (15:07:17 19-10-2026) Для таких как ты ,оно всегда ровно.А вот для народа хуже нек... Почему?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:02 20-10-2026

Ипполит Матвеевич (14:53:57 19-10-2026) Не переживай. Все будет ровно. ... Ровно не будет. Мы даже аспирин не можем выпускать качественный. Проблема в производстве, фасовках, очистке...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:26 19-10-2026

Может наш Минздрав наконец-то займется реальной проблемой - отсутствием лекарств для онкобольных в крае. Маме раз в месяц положено пропивать курс линолидамида, а лекарства нет, не закуплено. И так уже не первый год, в октябре кончается то, что закупалось якобы на год. А онкобольному что делать без него, только подыхать остается ? Оно хоть как-то сдерживало развитие рака. Может пора уже к уголовной ответственности привлекать наших чиновников из краевого Минздрава за такое ? Налицо явная угроза здоровью и жизни людей из-за их разгильдяйства, отвечать за это нужно по полной.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:29 19-10-2026

Гость (14:38:26 19-10-2026) Может наш Минздрав наконец-то займется реальной проблемой - ... минздрав сократил финансирование по максимуму, к какой ответственности вы их хотите привлечь? больные люди государству к сожалению не нужны

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:20 19-10-2026

Уже понятно давно, идет уничтожение населения разными способами

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров