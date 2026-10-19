Минздрав отозвал регистрационные удостоверения у ряда препаратов

19 октября 2026, 12:24, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минздрав России отозвал регистрационные удостоверения у ряда популярных импортных препаратов — в ближайшее время эти лекарства могут перестать продаваться в аптеках страны, сообщает msk1.ru.

Среди препаратов, которым грозит уход с рынка: "Зепозия" (применяется при рассеянном склерозе), "Сигнифор" (для лечения болезни Иценко — Кушинга), "Ремикейд" (назначают пациентам с ревматоидным артритом), "Спрайсел" (используется при отдельных формах лейкемии) и "Темодал" (входит в схемы терапии некоторых опухолей головного мозга). У одних лекарств удостоверения отозвали еще весной, у других — в августе.

Проблема затрагивает не только дорогостоящие импортные средства, но и бюджетные препараты ценовой категории до 200 рублей.

По данным издания, производители отказываются от выпуска таких лекарств из‑за низкой рентабельности.

Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов подчеркнул, что исчезновение препаратов — негативный фактор, однако ситуация не должна стать критической благодаря наличию аналогов, в том числе российских.

Параллельно правительство усиливает меры по обеспечению страны важными лекарствами. Так, 15 октября на заседании кабмина премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил о расширении перечня стратегически значимых лекарственных средств.

Сейчас в списке — 354 препарата, а недавно его дополнили еще несколькими наименованиями.

В обновленную часть вошли лекарства, применяемые при серьезных заболеваниях, в частности при сахарном диабете, остром инфаркте миокарда и злокачественных новообразованиях.