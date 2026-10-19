Из российских аптек могут исчезнуть востребованные зарубежные лекарства
Минздрав отозвал регистрационные удостоверения у ряда препаратов
19 октября 2026, 12:24, ИА Амител
Минздрав России отозвал регистрационные удостоверения у ряда популярных импортных препаратов — в ближайшее время эти лекарства могут перестать продаваться в аптеках страны, сообщает msk1.ru.
Среди препаратов, которым грозит уход с рынка: "Зепозия" (применяется при рассеянном склерозе), "Сигнифор" (для лечения болезни Иценко — Кушинга), "Ремикейд" (назначают пациентам с ревматоидным артритом), "Спрайсел" (используется при отдельных формах лейкемии) и "Темодал" (входит в схемы терапии некоторых опухолей головного мозга). У одних лекарств удостоверения отозвали еще весной, у других — в августе.
Проблема затрагивает не только дорогостоящие импортные средства, но и бюджетные препараты ценовой категории до 200 рублей.
По данным издания, производители отказываются от выпуска таких лекарств из‑за низкой рентабельности.
Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов подчеркнул, что исчезновение препаратов — негативный фактор, однако ситуация не должна стать критической благодаря наличию аналогов, в том числе российских.
Параллельно правительство усиливает меры по обеспечению страны важными лекарствами. Так, 15 октября на заседании кабмина премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил о расширении перечня стратегически значимых лекарственных средств.
Сейчас в списке — 354 препарата, а недавно его дополнили еще несколькими наименованиями.
В обновленную часть вошли лекарства, применяемые при серьезных заболеваниях, в частности при сахарном диабете, остром инфаркте миокарда и злокачественных новообразованиях.
12:36:03 19-10-2026
знаем мы ваши аналоги
14:20:31 19-10-2026
То лекарства зарубежные востребованные могут исчезнуть ,то финансирование на онкологические средства сократят с 48 млрд. до 3х .У нас что происходит ?Очередная оптимизация населения?Где та радужная картина в жизни ,которую нам ежедневно рисует ТВ?
14:53:57 19-10-2026
Афиноген (14:20:31 19-10-2026) То лекарства зарубежные востребованные могут исчезнуть ,то ф... Не переживай. Все будет ровно.
15:07:17 19-10-2026
Ипполит Матвеевич (14:53:57 19-10-2026) Не переживай. Все будет ровно. ... Для таких как ты ,оно всегда ровно.А вот для народа хуже некуда.
15:29:35 19-10-2026
Афиноген (15:07:17 19-10-2026) Для таких как ты ,оно всегда ровно.А вот для народа хуже нек... Почему?
00:58:02 20-10-2026
Ипполит Матвеевич (14:53:57 19-10-2026) Не переживай. Все будет ровно. ... Ровно не будет. Мы даже аспирин не можем выпускать качественный. Проблема в производстве, фасовках, очистке...
14:38:26 19-10-2026
Может наш Минздрав наконец-то займется реальной проблемой - отсутствием лекарств для онкобольных в крае. Маме раз в месяц положено пропивать курс линолидамида, а лекарства нет, не закуплено. И так уже не первый год, в октябре кончается то, что закупалось якобы на год. А онкобольному что делать без него, только подыхать остается ? Оно хоть как-то сдерживало развитие рака. Может пора уже к уголовной ответственности привлекать наших чиновников из краевого Минздрава за такое ? Налицо явная угроза здоровью и жизни людей из-за их разгильдяйства, отвечать за это нужно по полной.
14:59:29 19-10-2026
Гость (14:38:26 19-10-2026) Может наш Минздрав наконец-то займется реальной проблемой - ... минздрав сократил финансирование по максимуму, к какой ответственности вы их хотите привлечь? больные люди государству к сожалению не нужны
17:20:20 19-10-2026
Уже понятно давно, идет уничтожение населения разными способами