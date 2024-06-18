Из виллы Ротару предложили сделать санаторий для участников СВО

Активисты требуют изъять недвижимость

18 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Кровать в санатории / Фото: pxhere.com

Активисты движения "Ветераны России" выступили с предложением превратить виллу Софии Ротару в Крыму в госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Shot.

Активисты направили обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой обратиться в суд, чтобы изъять недвижимость певицы. В "Ветеранах России" предположили, что София Ротару могла приобрести здание с нарушением закона. Кроме того, активисты утверждают, что певица регулярно отправляет деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

6 февраля сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель "Вилла София", принадлежащий Софии Ротару. По мнению сенатора, из недвижимости певицы можно сделать Дворец бракосочетания.

Причиной этого, как утверждает сенатор, стала "антироссийская позиция" певицы. Вилла находится в центре Ялты. По словам бывшего концертного директора Ротару Сергея Лаврова, на территории нет отдельного въезда, бассейна и личного пляжа.