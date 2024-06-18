Из виллы Ротару предложили сделать санаторий для участников СВО
Активисты требуют изъять недвижимость
18 июня 2024, 17:15, ИА Амител
Активисты движения "Ветераны России" выступили с предложением превратить виллу Софии Ротару в Крыму в госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Shot.
Активисты направили обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой обратиться в суд, чтобы изъять недвижимость певицы. В "Ветеранах России" предположили, что София Ротару могла приобрести здание с нарушением закона. Кроме того, активисты утверждают, что певица регулярно отправляет деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).
6 февраля сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель "Вилла София", принадлежащий Софии Ротару. По мнению сенатора, из недвижимости певицы можно сделать Дворец бракосочетания.
Причиной этого, как утверждает сенатор, стала "антироссийская позиция" певицы. Вилла находится в центре Ялты. По словам бывшего концертного директора Ротару Сергея Лаврова, на территории нет отдельного въезда, бассейна и личного пляжа.
17:58:49 18-06-2024
Вооще-то София Ротару нормальная жнщина в отличии от Пугачевой.Хотя пела я ты он и она,вместе дружная семья.Ну жнщина,что с нее взять.Кроме детей.
18:45:30 18-06-2024
Гость (17:58:49 18-06-2024) Вооще-то София Ротару нормальная жнщина в отличии от Пугачев... С 14 года и по сей день финансирует ВСУ против Донбасса. Несколько лет назад приезжала в Барнаул с концертами, как известно, проводимыми исключительно под фанеру. Уже в то время всё заработанное отдавала на бомбёжки Донецка и Луганска, в том числе деньги посетителей концертов в Барнауле.
04:13:18 19-06-2024
Гость (18:45:30 18-06-2024) С 14 года и по сей день финансирует ВСУ против Донбасса. Нес... Не стыдно такое писать? чушь не собирайте. София Михайловна Ротару - гордость советской эстрадной песни и советско - российской эстрады. Прекрасная женщина, замечательная певица. Любящая своего зрителя в России, ни разу худого слова не сказала за все время войны в адрес России, до последнего между прочим приезжала на Песню года. Никакое ВСУ она не спонсировала никогда, так же как и АТО. Все это мулька, вброшенная укропрессой или ЦИПСО, и концертный директор Ротару это все опровергал еще 5 лет назад. Откуда вы это все напридумывали? Любят у нас в стране охоту на ведьм устраивать псевдоактивисты. А по поводу того, фанера или нет ну да, и что дальше? как любили ее, так и будем любить, ее есть за что любить и уважать. Рано или поздно все это закончится, и все вернется на круги своя. А охоту на ведьм глупо проводить.
08:59:11 19-06-2024
Гость (04:13:18 19-06-2024) Не стыдно такое писать? чушь не собирайте. София Михайловна ... Бред не несите! Из российских официальных источников известно, что Ротару - спонсор ВСУ с 2014 года. Если вы перед ней преклоняетесь и тоже помогаете ВСУ - пусть вами займутся соответствующие органы.
15:25:44 19-06-2024
Гость (08:59:11 19-06-2024) Бред не несите! Из российских официальных источников известн... Голову полечите свою, прежде чем такой бред писать. Вам я уже все написал по поводу Ротару, что и как на самом деле. Если вы не верите в это, то это ваши проблемы. За вашу дурную голову я ответственности не несу.
16:03:40 19-06-2024
гость (15:25:44 19-06-2024) Голову полечите свою, прежде чем такой бред писать. Вам я уж... Вы статью, под которой пишете комментарии, читали? Или осилить не в состоянии? Там черным по белому написано, что активисты обращаются в прокуратуру по поводу изъятия отеля, так как Ротару спонсор ВСУ. Значит, есть доказательства, иначе не писали бы заявление прокурору.
19:08:34 18-06-2024
Каждую мысль депутатскую озвучивать надо.
Дел то нет. Черные риелторы без базаров и заявлений перераспределили бы дачу в пользу войнов.
19:36:26 18-06-2024
Все частные владения российских артистов Зеленский национализировал ещё в 2022 году. Меня удивляет, что отель Ротару в Крыму до сих пор не забрали в пользу РФ. Значит, всё время гостиница функционировала, доход шел владелице, она покупала снаряды, чтобы убивать россиян.
07:44:15 19-06-2024
Хорошая новость
10:51:05 19-06-2024
Вообще-то София Ротару почти каждый год приезжала с концертами в наш славный город Барнаул.Как-то даже автограф оставила на большой виниловой пластинке.Она заслуженая артистка России,Молдавии и Украины.И она не сдернула в Израйль.
10:58:11 19-06-2024
Гость (10:51:05 19-06-2024) Вообще-то София Ротару почти каждый год приезжала с концерта... А зачем ей в Израиль из Украины сдергивать?
11:38:41 19-06-2024
Гость (10:58:11 19-06-2024) А зачем ей в Израиль из Украины сдергивать?... Вообще-то,да.Там же шекели.А в золоте она по курсу до сих пор не разобралась.Ну у нее там старшая сеструха рулит.
11:29:54 19-06-2024
Гость (10:51:05 19-06-2024) Вообще-то София Ротару почти каждый год приезжала с концерта... Она живет в США уже несколько лет. Там же её дети и внуки.
15:37:38 19-06-2024
Гость (10:51:05 19-06-2024) Вообще-то София Ротару почти каждый год приезжала с концерта... Правильно, абсолютно согласен с вами и подписываюсь. София Михайловна человек мира, именно она пела еще в СССР - Аист на крыше, мир на земле. И В Барнаул она много раз приезжала, но только последний раз еще до войны в 2013 году, а не после как тут пишет один. Мы все прекрасно понимаем из за чего и почему. Есть угроза ее жизни в "незалежной", если она откроет рот и будет поддерживать Росссию, то националисты не дремлят и начеку . А писать и собирать чушь все горазды. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.
12:04:29 19-06-2024
Вот что известно о Ротару. Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров "украинский" и "оккупирован РФ", также сестра певицы Аурика заявила, что они с артисткой ждут "возвращения" Крыма в состав Украины. "Я никогда не чувствовала себя русской. Я украинка!" - заявляла звезда, крича со сцены "Слава Украине!" и демонстрируя "свой" желто-синий флаг.
В ноябрьской передаче 2019 года «Постскриптум» (примерно 50 минута и до конца передачи) рассказывалось о фактах перечисления Ротару средств на нужды карателей, сеющих смерть в Донбассе. И не имеет большого значения, кто конкретно принимал решение о финансировании из её кармана армии, уничтожающей мирных граждан - она лично или её сын Руслан, по совместительству являющийся ее продюсером. Совершенно очевидно, что без ведома самой Ротару её же средствами распоряжаться не могли. Тогда, в 2018 году, она отказалась выступать в России по политическим причинам.
Информация от известного депутата Вассермана. Дело в том, что за последнее время, по его словам, Ротару пожертвовала украинским силовикам «сумму, ощутимую даже при ее доходах». Как предполагает Вассерман, ситуация может повториться, и получится так, что люди, «кто просто не задумывается о политических последствиях своих решений», опосредованным образом спонсируют ВСУ Украины.
15:31:51 19-06-2024
Гость (12:04:29 19-06-2024) Вот что известно о Ротару. Все последние годы София Ротару ... Все это вымысел и ложь. Вассерман. Кто такой Вассерман? всего лишь депутат Госдумы. Напридумывал и сочиняет.
Есть интервью концертного директора Сергея Лаврова, в котором он говорит что Ротару никогда не спонсировала войну — эта информация была сфабрикована украинскими СМИ.
«Ротару никогда не спонсировала АТО. У нее есть кого спонсировать: у нее внуки, у нее дети, у нее пять сестер и братьев Сестра Лида сегодня дала опровержение, потому что то интервью абсолютно сфабриковано и склеено», — заявил Лавров. онцертный директор Ротару также объяснил, почему певица не приехала в Россию на фестиваль «Песня года» в 2018 году.
«Вечером был поезд, утром объявляют военное положение. Говорят: нельзя выезжать из страны мужчинам от 18 до 60 лет. У нее в коллективе два звукорежиссера — мужчины, администратор — мужчина, балет мужской. Технически сделать концерт без звукорежиссера невозможно. Естественно, она не поехала», — рассказал он.
Вот что было на самом деле.
15:59:08 19-06-2024
гость (15:31:51 19-06-2024) Все это вымысел и ложь. Вассерман. Кто такой Вассерман? всег... Конечно, бывший директор старается отмазаться от бандеровки Ротару, ведь ему тоже могут вменить поддержку ВСУ, его слова вообще ни о чем. Что касается самой фанерной бабушки, которая лет 30 как не поёт, а прыгает на сцене под озвучку, то в интернете есть видео, как она со сцены выкрикивает бандеровский лозунг, размахивая желто-голубым флагом.
16:15:02 19-06-2024
Гость (15:59:08 19-06-2024) Конечно, бывший директор старается отмазаться от бандеровки ... Да что вы. Ну и где это видео? ну и покажите его тогда, киньте ссылку хотя бы на него. Чтобы мы посмотрели и поверили. Пришлите покажите. Раз оно есть. Только нет его и не было никогда. Вы с Пугачевой ее случайно не перепутали? в случае с Пугачевой еще поверю или с ее мужем. Но от Ротару лично никто не слышал подобного.