В салоне "Дисконт Авто" есть много разных вариантов в наличии

29 июня 2023, 10:45, ИА Амител LjN8KJtoH

Фото: салон "Дисконт Авто"

Как известно, на фоне политических событий прошлого года цены на авто резко подскочили. Стоимость новой машины из салона может неприятно удивить, ведь даже за отечественного "железного коня" в минимальной комплектации без пробега придется выложить внушительную сумму. За эти же деньги на вторичном рынке можно приобрести комфортную иномарку. Главное, найти подержанный автомобиль в хорошем состоянии.

Где и как выбрать надежную японскую машину?

Зачастую из-за отсутствия нужного опыта на этапе самостоятельного выбора подержанного авто возникают трудности: где искать, на что обращать внимание, как проверить состояние и т.п. Значительно упростить себе жизнь, а также сэкономить три-четыре месяца на доставке можно, придя за машиной в салон "Дисконт Авто".

Здесь представлены автомобили с пробегом, как они есть. В "Дисконт Авто" вы можете рассмотреть сразу несколько вариантов и получить правдивую характеристику каждого из них. Честность – главное условие.

Также в салоне есть и беспробежные машины. В том числе и из Владивостока, которые совсем недавно завезли в Россию. Таким образом, компания экономит ваши время и деньги: вы сможете прийти, выбрать и сразу купить.

Какие там есть машины?

В "Дисконт Авто" представлены автомобили на любой вкус и запрос:

беспробежная полноприводная Toyota Wish* 2012 года;

Subaru Levorg* 2018 года;

гибридная Toyota Prius* 2018 года;

гибридная Honda Insight* 2010 года;

малолитражный Daihatsu Move* 2017 года;

малолитражная Toyota Roomy* 2019 года.

























Автомобили в наличии в салоне "Дисконт Авто" / Фото предоставлено компанией

Всего в салоне 16 авто из Владивостока без пробега по РФ и 13 – с пробегом. Полный ассортимент – 88 машин. Так что каждый сможет выбрать нужную марку и модель.

За подробностями обращайтесь в "Дисконт Авто". Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.

ООО "Сибирь Авто"

WhatsApp* *Toyota Wish ("Тойота Виш"); Subaru Levorg ("Субару Леворд"); Toyota Prius ("Тойота Приус"); Honda Insight ("Хонда Инсайт"); Daihatsu Move ("Дайхатсу Мув"); Toyota Roomy ("Тойота Руми"), WhatsApp ("ВотсАпп").

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