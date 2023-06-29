Из Владивостока без пробега по РФ: где в Барнауле купить японский автомобиль?
В салоне "Дисконт Авто" есть много разных вариантов в наличии
29 июня 2023, 10:45, ИА Амител LjN8KJtoH
Как известно, на фоне политических событий прошлого года цены на авто резко подскочили. Стоимость новой машины из салона может неприятно удивить, ведь даже за отечественного "железного коня" в минимальной комплектации без пробега придется выложить внушительную сумму. За эти же деньги на вторичном рынке можно приобрести комфортную иномарку. Главное, найти подержанный автомобиль в хорошем состоянии.
Где и как выбрать надежную японскую машину?
Зачастую из-за отсутствия нужного опыта на этапе самостоятельного выбора подержанного авто возникают трудности: где искать, на что обращать внимание, как проверить состояние и т.п. Значительно упростить себе жизнь, а также сэкономить три-четыре месяца на доставке можно, придя за машиной в салон "Дисконт Авто".
Здесь представлены автомобили с пробегом, как они есть. В "Дисконт Авто" вы можете рассмотреть сразу несколько вариантов и получить правдивую характеристику каждого из них. Честность – главное условие.
Также в салоне есть и беспробежные машины. В том числе и из Владивостока, которые совсем недавно завезли в Россию. Таким образом, компания экономит ваши время и деньги: вы сможете прийти, выбрать и сразу купить.
Какие там есть машины?
В "Дисконт Авто" представлены автомобили на любой вкус и запрос:
- беспробежная полноприводная Toyota Wish* 2012 года;
- Subaru Levorg* 2018 года;
- гибридная Toyota Prius* 2018 года;
- гибридная Honda Insight* 2010 года;
- малолитражный Daihatsu Move* 2017 года;
- малолитражная Toyota Roomy* 2019 года.
Всего в салоне 16 авто из Владивостока без пробега по РФ и 13 – с пробегом. Полный ассортимент – 88 машин. Так что каждый сможет выбрать нужную марку и модель.
За подробностями обращайтесь в "Дисконт Авто". Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00.
ООО "Сибирь Авто"
WhatsApp* *Toyota Wish ("Тойота Виш"); Subaru Levorg ("Субару Леворд"); Toyota Prius ("Тойота Приус"); Honda Insight ("Хонда Инсайт"); Daihatsu Move ("Дайхатсу Мув"); Toyota Roomy ("Тойота Руми"), WhatsApp ("ВотсАпп").
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