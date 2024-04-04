Террористической угрозы нет — источник

04 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

ТЦ "Огни" / Екатерина Смолихина, amic.ru

Эвакуация посетителей торгового центра "Огни" в Барнауле произошла 4 апреля в Барнауле из-за бесхозной сумки, которую обнаружили сотрудники охраны в одном из отделов. Об этом amic.ru рассказал осведомленный источник.

"Вместо того, чтобы вызвать полицию, охранники нажали кнопку пожарной сигнализации. В результате в здании раздался характерный "писк" и люди поспешили покинуть здание. Пока к ТЦ ехали пожарные и полиция, хозяин сумки опомнился и вернулся за ней. Угрозы для жизни людей не было", — рассказал детали источник.

Ранее в группе "Инцидент Барнаул" сообщили об эвакуации посетителей "Огней". В комментариях писали, что якобы в адрес администрации торгового центра пришло сообщение о минировании. На кадрах было видно, что у здания ТЦ стояло много людей.