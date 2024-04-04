Из-за чего в Барнауле эвакуировали посетителей ТЦ "Огни"?
Террористической угрозы нет — источник
04 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Эвакуация посетителей торгового центра "Огни" в Барнауле произошла 4 апреля в Барнауле из-за бесхозной сумки, которую обнаружили сотрудники охраны в одном из отделов. Об этом amic.ru рассказал осведомленный источник.
"Вместо того, чтобы вызвать полицию, охранники нажали кнопку пожарной сигнализации. В результате в здании раздался характерный "писк" и люди поспешили покинуть здание. Пока к ТЦ ехали пожарные и полиция, хозяин сумки опомнился и вернулся за ней. Угрозы для жизни людей не было", — рассказал детали источник.
Ранее в группе "Инцидент Барнаул" сообщили об эвакуации посетителей "Огней". В комментариях писали, что якобы в адрес администрации торгового центра пришло сообщение о минировании. На кадрах было видно, что у здания ТЦ стояло много людей.
16:24:14 04-04-2024
Лучше перебдеть
16:37:08 04-04-2024
В-общем охранники как обычно делают что-то не то. От кого они могут кого охранить - сие загадка есть.
17:18:33 04-04-2024
Гость (16:37:08 04-04-2024) В-общем охранники как обычно делают что-то не то. От кого он... Не надо гнать на охрану, после того что случилось в Крокус Сити, как верно подметили лучше перебдеть.
Ну вызвали бы ментов, ничего подозрительного не нашли, и возможно оштрафовали за ложный вызов.
А представь иную ситуацию, охрана заметила бесхозную сумку, ничего не сделала, случилась трагедия и потом ты же на амике будешь обсирать охрану, называя нас тупыми даунами и прочее.
И охраняем мы твою задницу, чтобы твое тело ночью спокойно спало, чтобы твои дети спокойно посещали ТРЦ и прочее, чтобы твою машину не угнали с парковки, даже если какой--то типок заявит что владелец тобишь ты попросил его перегнать тачку.
Ты просто в охране не работал и не знаешь всех тонкостей иначе бы не открывал бы моську.
19:03:05 04-04-2024
Саид (17:18:33 04-04-2024) Не надо гнать на охрану, после того что случилось в Крокус С... то есть, лучше пусть приедут пожарные? они, кстати, тоже за ложный вызов могут оштрафовать.
потому, нашли сумку- звоним в полицию, а там разберутся.
08:36:56 05-04-2024
хозяин сумки опомнился и вернулся за ней --- наверное ничего ценного в сумке не было, если забыл ее. Может у него на всякий случай спросят, чей Крым