Из-за конфликта с мэром журналисты известного краевого СМИ массово уходят из редакции

"Каменские известия" – пока единственное оставшееся средство массовой информации в Каменском районе

03 февраля 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: izvestiy-kamen.ru

В Алтайском крае журналисты газеты "Каменские известия" покидают редакцию после конфликта с местной властью и обысков. Об этом они сообщили в очередной публикации на своём сайте.

Напомним, 20 ноября 2022 года уволили главного редактора издания, а 23 ноября в редакцию пришли сотрудники полиции с целью изъять документы и выломали дверь. Журналисты заявили, что это стало реакцией на критические материалы, обращённые к местным властям.

3 февраля в коллективной публикации журналисты отметили, что их хотели "придавить пальцем, да покрепче". Также уточнили, что "Каменские известия" – пока единственное оставшееся СМИ в Каменском районе.

"Придавить нас не получится. Поэтому и уходим, не желая видеть, как высокий уровень одного из лучших печатных СМИ в регионе будет сходить на нет. В общем, после официального обращения журналистов в краевые госорганы, возможно, кто-то посчитал эти слова шуткой и не воспринял всерьёз. Кто-то подумал, что вцепимся за зарплату и не лишим из принципа себя куска хлеба. По итогу, мы лишь остались верны своим словам, выполняем обещанное. А зарплаты у нас небольшие, чтобы держаться за места", – говорится в обращении.

Журналисты подчеркнули, что они уходят вслед за прежним редактором Алексеем Уфимцевым, который "не боится быть неугодным, не заискивает перед властью". При этом пока что коллектив прощается лишь с читателями бумажной газеты и продолжит работать в интернете.