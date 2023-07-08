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Из-за ливней и грозового фронта на курорте Манжерок остановили канатную дорогу

Людей пришлось спасать сотрудникам МЧС — они спускали их на транспорте

08 июля 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Мощный ливень прошел в Манжероке и затопил канатную дорогу. Как сообщает пресс-служба курорта, людей пришлось спасать сотрудникам МЧС — они спускали их на транспорте.

Из-за дождей посадка на канатные дороги была приостановлена. Клиентам предложили вместо проката пройти в зону фуд-холла, где они могут попробовать блюда различных национальных кухонь. 

Кроме того, на курорте перенесли концертную программу — она состоится 15 июля.

"Погода в горах, как мы знаем, может быть капризной и непредсказуемой", — подчеркнули там. 

Все ранее приобретенные билеты остаются действительными. Новую программу мероприятия обещали анонсировать в ближайшее время.

Комментарии 3

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Гость

07:22:57 08-07-2023

Какая беда!

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Алекс

09:14:32 08-07-2023

На Ядринцева без ливневки почти также после каждого дождя

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Ник

22:40:16 08-07-2023

А как обстоят дела в туркомплексе Манжерок?

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