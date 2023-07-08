Из-за ливней и грозового фронта на курорте Манжерок остановили канатную дорогу
Людей пришлось спасать сотрудникам МЧС — они спускали их на транспорте
08 июля 2023, 06:42, ИА Амител
Мощный ливень прошел в Манжероке и затопил канатную дорогу. Как сообщает пресс-служба курорта, людей пришлось спасать сотрудникам МЧС — они спускали их на транспорте.
Из-за дождей посадка на канатные дороги была приостановлена. Клиентам предложили вместо проката пройти в зону фуд-холла, где они могут попробовать блюда различных национальных кухонь.
Кроме того, на курорте перенесли концертную программу — она состоится 15 июля.
"Погода в горах, как мы знаем, может быть капризной и непредсказуемой", — подчеркнули там.
Все ранее приобретенные билеты остаются действительными. Новую программу мероприятия обещали анонсировать в ближайшее время.
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