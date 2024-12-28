Из-за непогоды на Чуйском тракте ограничили движение
Решение принято для снижения риска ДТП
28 декабря 2024, 16:20, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили о временном ограничении движения на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" от ресторанно-гостиничного комплекса "Облепиха" в Первомайском районе до города Бийска (213-345 км).
Ограничения вступили в силу 28 декабря 2024 года с 15:30. Причина – ухудшение погодных условий и дорожной обстановки. Решение принято для снижения риска ДТП.
"В связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта", – уточнили в пресс-службе.
16:36:12 28-12-2024
Сначала десятки машин попали в ДТП, потом оперативненько перекрыли. Интересно кто-то в минтрансе и автодоре смотрит прогноз погоды и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЧС, что нельзя предупредить последствия и кто за это ответит?
16:53:57 28-12-2024
1 (16:36:12 28-12-2024) Сначала десятки машин попали в ДТП, потом оперативненько пер... Чуйский при малейшем снежке переметает. Если отменять движение то на всю зиму 😄
19:27:48 28-12-2024
Дорога смерти.