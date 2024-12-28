Из-за непогоды на Чуйском тракте ограничили движение

Решение принято для снижения риска ДТП

28 декабря 2024, 16:20, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили о временном ограничении движения на участке трассы Р-256 "Чуйский тракт" от ресторанно-гостиничного комплекса "Облепиха" в Первомайском районе до города Бийска (213-345 км).

Ограничения вступили в силу 28 декабря 2024 года с 15:30. Причина – ухудшение погодных условий и дорожной обстановки. Решение принято для снижения риска ДТП.

"В связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта", – уточнили в пресс-службе.