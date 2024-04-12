Из-за погоды в Барнауле перенесли запуск садоводческих маршрутов

Всего на территории Барнаула действует 14 садоводческих маршрутов

12 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Маршрутные автобусы / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле из-за погоды перенесли запуск садоводческих маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями начало работы садоводческих маршрутов Барнаула перенесено с 13 апреля до установления благоприятных погодных и дорожных условий на подъездах к садовым товариществам", – сказано в сообщении.

Всего на территории Барнаула действует 14 садоводческих маршрутов.

Их будут обслуживать 23 единицы подвижного состава.