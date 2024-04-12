Из-за погоды в Барнауле перенесли запуск садоводческих маршрутов
Всего на территории Барнаула действует 14 садоводческих маршрутов
12 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
Маршрутные автобусы / Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле из-за погоды перенесли запуск садоводческих маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями начало работы садоводческих маршрутов Барнаула перенесено с 13 апреля до установления благоприятных погодных и дорожных условий на подъездах к садовым товариществам", – сказано в сообщении.
Всего на территории Барнаула действует 14 садоводческих маршрутов.
Их будут обслуживать 23 единицы подвижного состава.
11:29:50 12-04-2024
То есть, по мнению этих умников, в садах сейчас и дел никаких нет??? Они думают, что мы там только шашлыки жарим?
11:46:17 12-04-2024
Гость (11:29:50 12-04-2024) То есть, по мнению этих умников, в садах сейчас и дел никаки... В СНТ сейчас такие дороги (да и на подъезде к ним), что вы их все разобьете.
13:51:13 12-04-2024
Гость (11:46:17 12-04-2024) В СНТ сейчас такие дороги (да и на подъезде к ним), что вы и... все дороги в сады асфальтированы, не придумывайте!
11:55:13 12-04-2024
Гость (11:29:50 12-04-2024) То есть, по мнению этих умников, в садах сейчас и дел никаки... Кто любит ковыряние в грязи со снегом без возможности погреться, тот и сам доедет.
11:52:15 12-04-2024
Да на дачах еще свет не дали . Чего паникуете?
13:08:23 12-04-2024
Давайте все дороги по садоводству и под’ездные угрохаем и будет нам счастье!
16:29:37 12-04-2024
Владимир (13:08:23 12-04-2024) Давайте все дороги по садоводству и под’ездные угрохаем и бу... Вот теперь понятно, кто угрохал дорогу во власихе.
ФСБ, просьба подключиться, )))) Взыскать размер ущерба с гражданина на ремонт дорожного полотна))))
14:41:22 12-04-2024
Прогноз на 14-19 апреля +17, небольшие дожди.
14:48:48 12-04-2024
Гость (14:41:22 12-04-2024) Прогноз на 14-19 апреля +17, небольшие дожди.... это рабочие дни
20:34:03 12-04-2024
Гость (14:48:48 12-04-2024) это рабочие дни... На садоводческих маршрутах ездят исключительно пенсионеры.
15:08:21 12-04-2024
Иметь дачу, но не иметь машину... Странное решение.
16:28:44 12-04-2024
Славабогу, может вообще в этом году не открывать эот сезон. закрыть дачи? В эом одни плюсы:
1. меньше людей будут тратить здоровье, упиваясь и ужираясь шашлыками.
2. ГОРАЗДО меньше в конце дачного сезона на улицах появится новых бездомных кошечек и собачек, взятых " в качестве игрушки дачниками.
3. Снизится нагрузка по пятницам на известные направления в пригородные поселки. Уменьшатся пробки.
4. уменьшится количество пожаров надачах в летний период.
5. Нам, жителям пригородных поселков, будет легче добираться до дома. ))))