Экстренное совещание чрезвычайной комиссии собрали власти Бийска из-за уборки дорог

Участники заседания пришли к выводу, что обрушившиеся на город январские снегопады выявили проблемы в уборке улиц города от снега

30 января 2023, 16:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В администрации Бийска прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за обстановки на дорогах города. Как сообщает "Бийск 22", в январе месячная норма осадков в городе была превышена в 3-4 раза, из-за чего дорожники оказались не готовы к полноценной уборке городских улиц.

По словам главы управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Андрея Пьянкова, уборка снега сейчас идёт в круглосуточном режиме и за работой можно наблюдать благодаря оснащению техники системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

"Вся имеющаяся техника задействована в полном объёме. Тем не менее обращения горожан показали, что работу необходимо усилить", – добавил он.

Свои доклады также представили исполняющая обязанности главы "Бийскавтодора" Ксения Потехина и директор ООО "Дорожник" Константин Белый. Участники заседания пришли к выводу, что обрушившиеся на город январские снегопады выявили проблемы в уборке улиц от снега.