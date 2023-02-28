Из-за танкера проекта "Алтай" португальцы привели в боевую готовность свой ВМФ

Российский корабль сопровождали 670 км

28 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Португальский военно-морской флот направил океанский патрульный корабль NRP Setubal для сопровождения российского танкера Балтийского флота "Кола" проекта "Алтай", который двигался вдоль побережья, пишет "Газета.ru".

"Патрульный корабль сопровождал корабль от северного побережья Португалии до границы Вила-Реал-де-Санту-Антониу, преодолев 362 морских мили (670 км)", – сообщает The Portugal News.

Португальские военно-морские силы подчеркнули, что они "поддерживают активное наблюдение за районами, представляющими национальный интерес", через свой Центр морских операций.