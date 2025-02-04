Избавиться от рутины. Как нейросетевые помощники выручают бизнес?

"Операционка", общение с клиентом, обращение к партнерам — ИИ может взять это все на себя

04 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

1,4 млрд долларов потратили на услуги чат-ботов пользователи смартфонов в 2024 году, сообщают СМИ. Роботы-ассистенты стремительно набирают популярность, а новые технологии расширяют сферу их применения. О возможностях современных помощников с искусственным интеллектом радиостанции Business FM Барнаул рассказал Михаил Петров, руководитель компании "Искра-М", специалист в области разработки IT-решений и эксперт по автоматизации отдела продаж и внедрению ИИ.

Недавно организация передала заказчику, который занимается продажей товара через Avito, собственного нейроассистента. Маркетплейс является для него основным каналом продаж и в боте реализовали сразу ряд функций: интеграцию с Avito, программой "Мой склад", 1C, "Битриксом", транспортными компаниями и базой данных.

"Если покупатель пишет на "Авито" и у него нет никаких вопросов по качеству товара, нейроассистент задает ему вопрос, в какой город отправить. Если это город местонахождения склада продавца, то он отправляет адрес и схему, соответственно, проезда. Далее заносит данные в "Битрикс", резервирует этот товар в 1C и в "Моем складе" и уведомляет менеджера о том, что приедет клиент забирать груз", – рассказал Петров.

Этот же бот способен реагировать на все неожиданности, связанные с качеством доставки груза, отвечать на просьбы клиента вернуть товар и отменить оплату. Причем план действий робот согласует с клиентом. Сами шаги прописаны в базе данных. Нейроассистент готов также перенаправлять грузы новым покупателям и взаимодействует со сторонними организациями.

"Если город получателя находится не по месту нахождения склада, то бот обращается в транспортную компанию, рассчитывает ориентировочную стоимость доставки и скидывает это все покупателю. Если покупатель согласен, то система в "Битрикс" отправляет эту заявку и уведомляет менеджера. Далее менеджер уже связывается с клиентом и формирует отправку", – добавил эксперт.

Результаты применения ботов впечатляют. Продажи упомянутой компании через Avito выросли на 57%. Также на 30% выросли продажи станции техобслуживания, когда нейроассистент стал продавать дополнительные услуги и материалы для авто. Маркетолог, работающий с клиентами в соцсетях, увеличил свои результаты вдвое: когда робот обрабатывает заявки, разница в часовых поясах не проблема.

Сферой продаж возможности нейроассистентов не ограничиваются. Их можно использовать в бизнесе как основной инструмент работы. Сейчас компания Петрова работает с сетью отелей – помимо интеграции с поисковой системой им требуется связь с такси.

"Когда гость находится в отеле, нейроассистент может его проконсультировать, какие есть достопримечательности в городе, куда стоит сходить, какой там режим работы, как добраться. Если клиента это интересует, он сбрасывает карту с маршрутом. Если жe клиент самостоятельно не хочет добираться, он вызывает такси. Помимо этого, нейроассистент может проконсультировать гостя, какие есть услуги в отеле, помочь ему при необходимости забронировать столик в ресторане, предложить меню, опросить, проинформировать, что будет на завтрак", – добавил Петров.

Везде, где требуется общение с людьми, чат-бот спасает сотрудников от выгорания, экономит человеко-часы и закрывает несколько вакансий. Доступ к данным сети Интернет позволяет оперировать несколькими программами, производить "операционку", когда нужно связаться с несколькими организациями, поддерживать контакт между заказчиками и клиентами.

Сегодня на рынке развивается отдельный сегмент специалистов, которые могут написать программу и создать нейропомощника специально под конкретный запрос от фирмы. Базой для них служат уже существующие программы, и сами нейророботы могут стать основой для новых программ и приложений. Для программистов этот увлекательный конструктор – еще и перспективный бизнес с самой широкой целевой аудиторией.