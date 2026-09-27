Овнам сегодня может захотеться навести порядок не только вокруг себя, но и в собственных планах. Возможно, вы заметите, что слишком много времени уходит на дела, которые давно перестали быть важными. Выберите одно направление и спокойно разберитесь с ним.

Хорошо пройдет прогулка или небольшая поездка без заранее расписанного маршрута.

После обеда возможен разговор с человеком, чье мнение поможет взглянуть на ситуацию проще.

Вечером лучше не загружать себя новыми задачами.

Совет дня: иногда освобожденное время ценнее еще одного выполненного дела.