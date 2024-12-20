Избитые фразы. Как правильно преподнести преимущество в рекламном креативе?

Digital-агентство Zavod делится рабочими советами по оптимизации контента

20 декабря 2024, 15:30, ИА Амител erid: 2W5zFHq3EuN

Интернет-маркетинг. Информационные технологии. Ноутбук / Фото: Freepik

С рекламой на поиске нужно креативить осторожно, ведь пользователи реагируют на понятные офферы, но никак не на живописную картинку с размытым слоганом. Поэтому в первую очередь компаниям важно показать, чтобы объявление совпадает с поисковым запросом, а значит, человек обращается по нужному адресу.

На что еще стоит обратить внимание, рассказала интернет-маркетолог Digital-агентства Zavod Юлия Парфенова.

"Для начала проанализируйте своих конкурентов. Оцените их рекламные креативы и то, насколько сильно они попадают в потребности/боли/ценности целевой аудитории. А далее оцените, что вы можете им противопоставить. Какие сильные стороны есть у вашей компании? Какое УТП вы хотите донести в массы?" – посоветовала специалист.

Основная ошибка многих компаний при продвижении – размытые и не конкретизированные посылы. Юлия Парфенова приводит три варианта ключевых направлений, по которым бьют компании.

Ваша сильная сторона – цены. Вместо избитой фразы "выгодные цены" пишите конкретную сумму или скидку, на которую может рассчитывать пользователь, например, "цены от 89 рублей", "скидка 30%".

Ваша сильная сторона – доставка. Говорите не "доставим в день обращения" или "доставим в ближайшее время", конкретное время с указанием минут или часов (мозг лучше воспринимает цифры). Например, "доставка от 30 минут", "доставка до 24 часов".

Ваша сильная сторона – ассортимент. Вместо "широкий выбор" пишите конкретное количество позиций, например, "более 5000 товаров", "семь моделей на каждый день".

Забудьте про избитые и банальные фразы. Они замучены интернет-маркетологами и давно не привлекают внимания пользователя. Чем четче сформулируете смысловой посыл, тем лучше его воспримет ваша аудитория.

Боритесь за внимание, а не теряйтесь на фоне очередных "непонятых" компаний.

*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

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