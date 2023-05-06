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Издание "Тайга.инфо" стало иноагентом

Всего на этот раз в реестр попали восемь физлиц и четыре организации

06 мая 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов новосибирское информационное агентство "Тайга.инфо", сообщается на сайте ведомства.

В марте прошлого года сайт "Тайга.инфо" занесли в реестр запрещённых, также были заблокированы группы издания во "ВКонтакте". Поводом для этого стал материал о спецоперации на Украине.

Помимо "Тайги.инфо", в реестр иноагентов попали:

  • соратники Алексея Навального Георгий Албуров и Мария Певчих;
  • певица Мария Максакова;
  • военный эксперт Ян Матвеев;
  • политик Александр Осовцев;
  • политолог Иван Преображенский;
  • экономист и политолог Владимир Пастухов;
  • правозащитница Елена Агафонова;
  • женское общественно-политическое движение "Мягкая сила";
  • "Кризисная группа СК SOS";
  • Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.

Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.  

Комментарии 2

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Гость

09:25:44 06-05-2023

Инагенты это те кто произвёл определённые ДЕЙСТВИЯ против нашей страны. Давайте сделаем закон, чтобы за БЕЗДЕЙСТВИЕ тоже что-то было. Не благодарите.

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Гость

09:31:56 06-05-2023

Мария Певчих Навального и отравила спец веществом отсроченного действия,изготовленного в английской секретной лаборатории.

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