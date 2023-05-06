Издание "Тайга.инфо" стало иноагентом

Всего на этот раз в реестр попали восемь физлиц и четыре организации

06 мая 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов новосибирское информационное агентство "Тайга.инфо", сообщается на сайте ведомства.

В марте прошлого года сайт "Тайга.инфо" занесли в реестр запрещённых, также были заблокированы группы издания во "ВКонтакте". Поводом для этого стал материал о спецоперации на Украине.

Помимо "Тайги.инфо", в реестр иноагентов попали:

соратники Алексея Навального Георгий Албуров и Мария Певчих;

певица Мария Максакова;

военный эксперт Ян Матвеев;

политик Александр Осовцев;

политолог Иван Преображенский;

экономист и политолог Владимир Пастухов;

правозащитница Елена Агафонова;

женское общественно-политическое движение "Мягкая сила";

"Кризисная группа СК SOS";

Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.

Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.