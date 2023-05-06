Издание "Тайга.инфо" стало иноагентом
Всего на этот раз в реестр попали восемь физлиц и четыре организации
06 мая 2023, 08:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минюст РФ внёс в реестр иноагентов новосибирское информационное агентство "Тайга.инфо", сообщается на сайте ведомства.
В марте прошлого года сайт "Тайга.инфо" занесли в реестр запрещённых, также были заблокированы группы издания во "ВКонтакте". Поводом для этого стал материал о спецоперации на Украине.
Помимо "Тайги.инфо", в реестр иноагентов попали:
- соратники Алексея Навального Георгий Албуров и Мария Певчих;
- певица Мария Максакова;
- военный эксперт Ян Матвеев;
- политик Александр Осовцев;
- политолог Иван Преображенский;
- экономист и политолог Владимир Пастухов;
- правозащитница Елена Агафонова;
- женское общественно-политическое движение "Мягкая сила";
- "Кризисная группа СК SOS";
- Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.
Ранее рассказали, кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус.
09:25:44 06-05-2023
Инагенты это те кто произвёл определённые ДЕЙСТВИЯ против нашей страны. Давайте сделаем закон, чтобы за БЕЗДЕЙСТВИЕ тоже что-то было. Не благодарите.
09:31:56 06-05-2023
Мария Певчих Навального и отравила спец веществом отсроченного действия,изготовленного в английской секретной лаборатории.