Изготовитель упаковки в Алтайском крае приступил к внедрению бережливых технологий
В январе 2024 года компания присоединилась к национальному проекту "Производительность труда"
12 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Алтайская компания "ГолдСибУпак" на стартовом совещании обсудила свое участие в национальном проекте "Производительность труда". Представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК) рассказали о целях и задачах проекта, привели примеры успешного опыта других предприятий и подробно описали программу по улучшению работы.
"Национальный проект направлен на систематическую оптимизацию деятельности предприятия и предлагает возможности для профессионального развития каждого сотрудника. Эксперты Регионального центра компетенций помогут вам внедрить принципы бережливого производства", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.
В течение следующих трех месяцев команда "ГолдСибУпак" совместно с экспертами РЦК проведет глубокий анализ процесса производства пакетов-маек с печатью. Они изучат все этапы создания продукта, чтобы выявить и устранить факторы, снижающие эффективность работы.
По итогам анализа команда разработает план мероприятий по оптимизации процесса и выберет эталонный участок, на котором внедрит принципы бережливого производства.
Цель этого этапа – обнаружить проблемы и разработать меры по их устранению.
ООО "ГолдСибУпак" производит различные виды пакетов и пленки на современном оборудовании. В ассортименте – производственные и мусорные мешки, товары для фасовки, пакеты-майки, термоусадочная и парниковая пленка и многое другое.
Напомним, компания "Алтайская упаковка" недавно подвела первые итоги своего участия в национальном проекте. Совместно с экспертами рабочая группа выявила более 50 проблем. Благодаря проекту там обнаружили скрытые резервы на ключевых операциях и разработали план по устранению выявленных проблем и улучшению производства.
Компания "АСМ-Экспорт" также работает над оптимизацией производства в рамках национального проекта. Там провели анализ производственной деятельности и выбрали пилотный поток – это будет оптимизация процессов производства конвейерной зерносушилки. Также создали рабочую группу, которая прошла обучение принципам бережливого производства. В ближайшее время рабочая группа выявляет потери, которые влияют эффективность работы и внедряет полученные знания.
14:09:31 12-07-2024
Побольше выжать прибыли и поменьше заплатить зарплаты...
14:16:11 12-07-2024
умиляют случаи например раздельного сбора мусора - стоят баки разного цвета (длин для пластика, другой для еды, третий для батареек и тэдэ), экоактивисты/общественники/пионеры водят вокруг них хороводы и митинги. уходят.
бачки наполняются.
потом приезжает большой желтый сарай, всё валит кучей себе в нутро, и уезжает.
занавес. спектакль закончен. гаснет свет.
18:20:18 12-07-2024
Производительность - хорошо, за экологию когда будем переживать (больше пластиковой упаковки - больше проблем..)?