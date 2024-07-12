Изготовитель упаковки в Алтайском крае приступил к внедрению бережливых технологий

В январе 2024 года компания присоединилась к национальному проекту "Производительность труда"

12 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Совещание на "ГолдСибУпак" / Фото: КАУ АЦКР

Алтайская компания "ГолдСибУпак" на стартовом совещании обсудила свое участие в национальном проекте "Производительность труда". Представители Минэкономразвития Алтайского края и Регионального центра компетенций (РЦК) рассказали о целях и задачах проекта, привели примеры успешного опыта других предприятий и подробно описали программу по улучшению работы.

"Национальный проект направлен на систематическую оптимизацию деятельности предприятия и предлагает возможности для профессионального развития каждого сотрудника. Эксперты Регионального центра компетенций помогут вам внедрить принципы бережливого производства", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

В течение следующих трех месяцев команда "ГолдСибУпак" совместно с экспертами РЦК проведет глубокий анализ процесса производства пакетов-маек с печатью. Они изучат все этапы создания продукта, чтобы выявить и устранить факторы, снижающие эффективность работы.

По итогам анализа команда разработает план мероприятий по оптимизации процесса и выберет эталонный участок, на котором внедрит принципы бережливого производства.

Цель этого этапа – обнаружить проблемы и разработать меры по их устранению.

ООО "ГолдСибУпак" производит различные виды пакетов и пленки на современном оборудовании. В ассортименте – производственные и мусорные мешки, товары для фасовки, пакеты-майки, термоусадочная и парниковая пленка и многое другое.

Напомним, компания "Алтайская упаковка" недавно подвела первые итоги своего участия в национальном проекте. Совместно с экспертами рабочая группа выявила более 50 проблем. Благодаря проекту там обнаружили скрытые резервы на ключевых операциях и разработали план по устранению выявленных проблем и улучшению производства.

Компания "АСМ-Экспорт" также работает над оптимизацией производства в рамках национального проекта. Там провели анализ производственной деятельности и выбрали пилотный поток – это будет оптимизация процессов производства конвейерной зерносушилки. Также создали рабочую группу, которая прошла обучение принципам бережливого производства. В ближайшее время рабочая группа выявляет потери, которые влияют эффективность работы и внедряет полученные знания.