Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников
Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза
22 ноября 2023, 11:15, ИА Амител
Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщает портал Axios.
Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также из израильских тюрем освободят палестинских заключенных.
ХАМАС на первом этапе сделки должен освободить около 50 женщин и детей, а Израиль – около 150 заключенных. Также отмечается, что будет введена четырехдневная гуманитарная пауза.
На втором этапе ХАМАС может освободить еще несколько десятков женщин, детей и пожилых людей в обмен на то, что Израиль продлит паузу еще на несколько дней.
Источники отмечают, что договоренности, в случае соблюдения, станут большим дипломатическим прорывом.
12:18:31 22-11-2023
Израиль одобрил сделку с ХАМАС ---- о, а раньше Израиль с террористами не договаривался. Не потянули. Даже с помощью коллективного Запада. Наверное Запад поиздержался на Украине