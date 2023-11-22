Израиль одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза

22 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников. Об этом сообщает портал Axios.

Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также из израильских тюрем освободят палестинских заключенных.

ХАМАС на первом этапе сделки должен освободить около 50 женщин и детей, а Израиль – около 150 заключенных. Также отмечается, что будет введена четырехдневная гуманитарная пауза.

На втором этапе ХАМАС может освободить еще несколько десятков женщин, детей и пожилых людей в обмен на то, что Израиль продлит паузу еще на несколько дней.

Источники отмечают, что договоренности, в случае соблюдения, станут большим дипломатическим прорывом.