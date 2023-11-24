Израиль заявил, что режим прекращения огня в Газе будет коротким

После этого боевые действия продолжатся и продлятся не менее двух месяцев

24 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прекращение огня в секторе Газа будет коротким, после него боевые действия будут продолжаться еще примерно два месяца, а, возможно, и больше. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галлант.

"Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных", – заявил министр.Напомним, что ранее Израиль и ХАМАС достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта. Стороны на четыре дня прекратят боевые действия и обменяют десятки заложников. Ожидается, что оно начнет действовать сегодня, 24 ноября.