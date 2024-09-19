Израильская армия нанесла удары по югу Ливана
В ЦАХАЛ заявили, что хотят подорвать инфраструктуру и потенциал "Хезболлы"
19 сентября 2024, 22:08, ИА Амител
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках целей в Ливане для подрыва инфраструктуры и потенциала шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе подчеркнули, что глава генштаба армии Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном фронте. Атака ВВС Израиля произошла одновременно с выступлением лидера "Хезболла" Хасана Насраллы.
Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы прогремели в населенных пунктах юга Ливана. В частности, в Дир Канун, Кабриха, Мансури и других.
Напомним, что в прошлые дни в Ливане прошла волна взрывов устройств связи: 17 сентября стало известно о массовой детонации пейджеров, а 18 сентября взрываться стали рации. Насралла в своем обращении заявил, что это является терактом и геноцидом, который ведет к объявлению войны.
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