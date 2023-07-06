Известная художница выложила большой портрет из продукции алтайской компании

Так поздравили президента "МейТан" с 20-летней историей организации

06 июля 2023, 15:30, ИА Амител

Портрет из продукции компании / Фото: "МейТан"

Известная художница из Уфы Евгения Сковарт выложила большой портрет из мерча и продукции для красоты и здоровья алтайской косметической компании “МейТан”. Произведение было размером 8 на 12 метров, а стоимость всех материалов: кремов для лица, патчей, био-пластырей и прочего составила около 2-х млн рублей.

На портрете изображена президент "МейТан" Любовь Леванюк. Так ее поздравили с 20-летием компании.

“Не просто удивили – потрясли, восхитили! Этот подарок настолько креативный, творческий и вообще просто невероятный, уникальный. Спасибо моему Президентскому Совету!” – говорит Любовь Леванюк.

Портрет создали на острове реки Большой Ик на территории природного парка Мурадымовское ущелье в Башкортостане. Работа заняла девять часов.

Юбилей отметили с размахом: более 300 партнеров со всей России, а также Казахстана, Беларуси и Эстонии собрались в парк-отеле “Ая”, чтобы поздравить компанию с 20-летней историей.

“Я мечтала побывать здесь, прикоснуться к волшебной природе Алтая, гор, увидеть место, где зародилась моя любимая компания. "МейТан" для меня – это большая, дружная семья. Я себя почувствовала так, словно в гости к родственникам приехала, настолько все свои, близкие мне люди”, – делится эмоциями партнер из Челябинска Алена Русских.

На мероприятии вручали подарки и награды, а также выступила народная артистка России Лариса Долина. А самым неожиданным событием стало предложение руки и сердца руководителю офиса продаж в Новокузнецке от ее молодого человека из Аргентины.

Лариса Долина / Фото: "МейТан"

"МейТан" – это алтайская компания международного уровня, с продукцией для красоты и здоровья из девяти стран. В Барнауле расположено собственное наукоемкое производство компании, на котором создают фитокапсулы, травяные сборы и вкусовые чаи из алтайского сырья.