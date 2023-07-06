Известная художница выложила большой портрет из продукции алтайской компании
Так поздравили президента "МейТан" с 20-летней историей организации
06 июля 2023, 15:30, ИА Амител
Известная художница из Уфы Евгения Сковарт выложила большой портрет из мерча и продукции для красоты и здоровья алтайской косметической компании “МейТан”. Произведение было размером 8 на 12 метров, а стоимость всех материалов: кремов для лица, патчей, био-пластырей и прочего составила около 2-х млн рублей.
На портрете изображена президент "МейТан" Любовь Леванюк. Так ее поздравили с 20-летием компании.
“Не просто удивили – потрясли, восхитили! Этот подарок настолько креативный, творческий и вообще просто невероятный, уникальный. Спасибо моему Президентскому Совету!” – говорит Любовь Леванюк.
Портрет создали на острове реки Большой Ик на территории природного парка Мурадымовское ущелье в Башкортостане. Работа заняла девять часов.
Юбилей отметили с размахом: более 300 партнеров со всей России, а также Казахстана, Беларуси и Эстонии собрались в парк-отеле “Ая”, чтобы поздравить компанию с 20-летней историей.
“Я мечтала побывать здесь, прикоснуться к волшебной природе Алтая, гор, увидеть место, где зародилась моя любимая компания. "МейТан" для меня – это большая, дружная семья. Я себя почувствовала так, словно в гости к родственникам приехала, настолько все свои, близкие мне люди”, – делится эмоциями партнер из Челябинска Алена Русских.
На мероприятии вручали подарки и награды, а также выступила народная артистка России Лариса Долина. А самым неожиданным событием стало предложение руки и сердца руководителю офиса продаж в Новокузнецке от ее молодого человека из Аргентины.
"МейТан" – это алтайская компания международного уровня, с продукцией для красоты и здоровья из девяти стран. В Барнауле расположено собственное наукоемкое производство компании, на котором создают фитокапсулы, травяные сборы и вкусовые чаи из алтайского сырья.
16:19:54 06-07-2023
как такое вообще возможно сделать
16:34:35 06-07-2023
Это шикарно, конечно! Очень необычно. Хороший, наверное, руководитель, раз такие подарки делают.
16:50:29 06-07-2023
Восхитительно!!!!
17:16:27 06-07-2023
интересно, что было проще сделать, этот портрет из коробок или моргенштерна из мусора. Хотя и то и другое для обычного человека - потрясающе
15:00:23 07-07-2023
Супер!!!