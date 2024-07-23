Известная байкерша и блогер МотоТаня разбилась насмерть в ДТП
Татьяна была одной из самых популярных байкерш не только в России, но и за ее пределами
23 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Известная российская байкерша и блогер Татьяна Озолина (МотоТаня) разбилась насмерть в ДТП в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Татьяна Озолина попала в аварию днем 22 июля: в Миласском районе на трассе Милас – Секе.
"Девушка ехала по дороге вместе с двумя турецкими мотоциклистами, не справилась с управлением и на скорости влетела в грузовик. На место вызвали скорую, но Таня скончалась до прибытия медиков", – говорится в сообщении.
Турецкий мотоблогер Онур Обут также стал участником аварии, его госпитализировали с тяжелыми травмами.
МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube и около 1 млн – в Instagram (запрещен в России). Она считалась одной из самых красивых и популярных байкерш России. У девушки остался маленький сын.
11:02:54 23-07-2024
Её пример - другим наука.
11:11:54 23-07-2024
Гость (11:02:54 23-07-2024) Её пример - другим наука.... если бы. Таня была далеко не первая, среди русских в том числе, остановило её это? Жаль ...
11:17:12 23-07-2024
Смотрел ее ролики на ютюбе. Отчаянная деваха. Была. Покойся с миром.
11:47:33 23-07-2024
Печально, но про такую не слышали!!!!!!!!!!!!!!
11:52:08 23-07-2024
Жаль... Отчаянная девушка... Жаль..
11:58:48 23-07-2024
Не жалко, одним хрустом меньше. Ездила без мозгов абсолютно, еще и ролики со своими нарушениями постоянно выкладывала и гордилась этим. Ездила в стиле - ну мне же надо, вот я и лезу. И пофигу что это встречка, что она создает аварийные ситуации, ей же надо. Закономерный итог.
12:20:23 23-07-2024
Есть у меня племянник- по молодости отчаянный гонщик!. После рождения ребёнка стал вполне адекватным водителем. Его ответ: "у меня дочь!". У этой сына похоже не было. Или серого вещества в коробке.
12:20:38 23-07-2024
Допрыг4лась...
12:24:42 23-07-2024
Оставила сына сиротой. Хорошо что с собой никого не утащила.
12:45:09 23-07-2024
Ну доноры органов тоже нужны (если там конечно осталось что взять)
12:52:09 23-07-2024
Ее предупреждали местные что в Турции нельзя мотоциклам ездить между рядов, это запрещено и просто опасно, фуры могут специально вильнуть, научить так сказать. Но пофигу, тут же они привыкли щемиться в междурядье, а там не прокатило. Еще и владельцу фуры теперь будут выплачивать за повреждения машины.
13:21:57 23-07-2024
И что она полезного сделала в жизни?
13:51:41 23-07-2024
Гость (13:21:57 23-07-2024) И что она полезного сделала в жизни?... Что хоть один блогер в жизни полезного сделал?
20:50:57 23-07-2024
Гость (13:21:57 23-07-2024) И что она полезного сделала в жизни?... показала, как НЕ НАДО делать
14:30:11 23-07-2024
Чаще всего этим и заканчивается жизнь "мотоциклистов", не место им на общественных дорогах, стадион/трек/лес/поле там им надо кататься, не сами разобьются, так обязательно кто то поможет.