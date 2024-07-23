Известная байкерша и блогер МотоТаня разбилась насмерть в ДТП

Татьяна была одной из самых популярных байкерш не только в России, но и за ее пределами

23 июля 2024, 11:00, ИА Амител

МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya

Известная российская байкерша и блогер Татьяна Озолина (МотоТаня) разбилась насмерть в ДТП в Турции, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Татьяна Озолина попала в аварию днем 22 июля: в Миласском районе на трассе Милас – Секе.

"Девушка ехала по дороге вместе с двумя турецкими мотоциклистами, не справилась с управлением и на скорости влетела в грузовик. На место вызвали скорую, но Таня скончалась до прибытия медиков", – говорится в сообщении.

Турецкий мотоблогер Онур Обут также стал участником аварии, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube и около 1 млн – в Instagram (запрещен в России). Она считалась одной из самых красивых и популярных байкерш России. У девушки остался маленький сын.