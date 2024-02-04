Известного экстрасенса Шепса уличили в обмане
Между ним и тарологом произошла словесная перепалка
04 февраля 2024, 08:30, ИА Амител
Фото: Александр Шепс / Вконтакте
Финалиста 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александра Шепса уличили в жульничестве. Это произошло в эфире программы "Экстрасенсы. Реванш".
В ходе шоу участники должны были сначала найти среди людей близнецов, а затем задача усложнилась, и участникам нужно было отыскать человека с одним легким.
По ходу прохождения испытаний Шепс неоднократно делал выпады в отношении таролога Александра Кижинова. Экстрасенс активно выражал сомнения, связанные с тем, насколько правдивы результаты раскладов таро.
Из-за выпадов Шепса в сторону Кижинова пользователи в социальных сетях уличили экстрасенса в обмане и зависти к другому медиуму.
09:46:39 04-02-2024
Жулики и проходимцы
09:52:11 04-02-2024
Да швепсу этого ненадо он настоящий и это он доказал
11:55:01 04-02-2024
Это шоу и там ВСЕ обман.
20:01:36 04-02-2024
Гость (11:55:01 04-02-2024) Это шоу и там ВСЕ обман.... Интересно, а минус поставила потомственная ведьма? Экстрасенс? Наш народ реально настолько глуп и дремуч? Все ШОУ - обман. На то они и шоу. Все срежиссированно и заранее спланировано. Если вы верите в реальность происходящего у Андрюши Малахова и ломаете копья в баталиях, оскорбляя и унижая оппонентов, то вы очень глупы! Непомерно глупы! Но вам нравится быть такими!
02:08:32 05-02-2024
Шепс стал хамом
09:08:11 05-02-2024
а почему только Шепса уличили в обмане? Они там все экстрасенсы обманщики )))