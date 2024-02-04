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Известного экстрасенса Шепса уличили в обмане

Между ним и тарологом произошла словесная перепалка

04 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: Александр Шепс / Вконтакте
Фото: Александр Шепс / Вконтакте

Финалиста 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александра Шепса уличили в жульничестве. Это произошло в эфире программы "Экстрасенсы. Реванш".

В ходе шоу участники должны были сначала найти среди людей близнецов, а затем задача усложнилась, и участникам нужно было отыскать человека с одним легким.

По ходу прохождения испытаний Шепс неоднократно делал выпады в отношении таролога Александра Кижинова. Экстрасенс активно выражал сомнения, связанные с тем, насколько правдивы результаты раскладов таро.

Из-за выпадов Шепса в сторону Кижинова пользователи в социальных сетях уличили экстрасенса в обмане и зависти к другому медиуму.

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Комментарии 6

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Грыша

09:46:39 04-02-2024

Жулики и проходимцы

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Гость

09:52:11 04-02-2024

Да швепсу этого ненадо он настоящий и это он доказал

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Гость

11:55:01 04-02-2024

Это шоу и там ВСЕ обман.

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Гость

20:01:36 04-02-2024

Гость (11:55:01 04-02-2024) Это шоу и там ВСЕ обман.... Интересно, а минус поставила потомственная ведьма? Экстрасенс? Наш народ реально настолько глуп и дремуч? Все ШОУ - обман. На то они и шоу. Все срежиссированно и заранее спланировано. Если вы верите в реальность происходящего у Андрюши Малахова и ломаете копья в баталиях, оскорбляя и унижая оппонентов, то вы очень глупы! Непомерно глупы! Но вам нравится быть такими!

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Алевтина

02:08:32 05-02-2024

Шепс стал хамом

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Гость

09:08:11 05-02-2024

а почему только Шепса уличили в обмане? Они там все экстрасенсы обманщики )))

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