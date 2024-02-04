Известного экстрасенса Шепса уличили в обмане

Между ним и тарологом произошла словесная перепалка

04 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: Александр Шепс / Вконтакте

Финалиста 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александра Шепса уличили в жульничестве. Это произошло в эфире программы "Экстрасенсы. Реванш".

В ходе шоу участники должны были сначала найти среди людей близнецов, а затем задача усложнилась, и участникам нужно было отыскать человека с одним легким.

По ходу прохождения испытаний Шепс неоднократно делал выпады в отношении таролога Александра Кижинова. Экстрасенс активно выражал сомнения, связанные с тем, насколько правдивы результаты раскладов таро.

Из-за выпадов Шепса в сторону Кижинова пользователи в социальных сетях уличили экстрасенса в обмане и зависти к другому медиуму.