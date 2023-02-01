Известный алтайский чиновник покинул пост и стал помощником полпреда в СФО

В новую должность Дмитрий Колозин вступил 30 января

01 февраля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: altai-republic.ru

Главный федеральный инспектор по Республике Алтай Дмитрий Колозин покинул пост и стал помощником полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает телеграм-канал "Алтай: главные новости".

На сайте полпреда сказано, что в новую должность чиновник вступил 30 января.

Кто будет работать на его прежнем месте, не уточняется.

Колозин родился 31 марта 1975 года в Саратове. В 1996-м окончил Саратовскую высшую школу МВД РФ. Проходил службу в правоохранительных органах Калужской области и Севастополя. Имеет звание генерал-майора полиции в отставке.

С 2016-го по 2018 год был главным федеральным инспектором по Забайкальскому краю, с 2018-го по 2023-й аналогичную должность занимал в Горном Алтае.