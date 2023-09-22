Известный блогер с Алтая Алеся Казанцева приедет со стендап-концертом в Барнаул
Мероприятие состоится 13 ноября в ДК Моторостроителей
22 сентября 2023, 15:05, ИА Амител
Известный российский блогер, режиссер, писатель родом из Алтайского края Алеся Казанцева выступит со стендап-концертом "А что, так можно было?" в Барнауле 13 ноября. Мероприятие пройдет в ДК Моторостроителей.
Алеся Казанцева – режиссер кино, блогер, писатель, стендапер. Самые известные фильмы, в которых она принимала участие как второй режиссер, – "Ночной дозор" и "Елки". Ее книга "Режиссер сказал: одевайся теплее, здесь холодно" получила высокую оценку в литературном сообществе и вышла многотысячным тиражом. Казанцева родилась в Рубцовске. Широкую популярность получила благодаря своим постам в ЖЖ-журнале.
"Очень страшно ехать в Барнаул. Это огромная ответственность. Я там выросла. Это моя земля. Это не просто очень, а вдруг никто не придет? Это как встреча с бывшим. Ты идешь с бутылками, вытянутые колени, а он на крутой тачке", – написал Алеся о предстоящем концерте в своем телеграм-канале.
15:12:03 22-09-2023
известный блогер в узких кругах
15:55:52 22-09-2023
Она классная. Серьезно. Почитайте.