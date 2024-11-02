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Известный коуч Радислав Гандапас проведет в Барнауле тренинг "Лидерские стратегии"

Мероприятие пройдет уже 10 ноября, успевайте покупать билеты

02 ноября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KRVqb

Радислав Гандапас / Фото предоставлено организаторами мероприятия
Радислав Гандапас / Фото предоставлено организаторами мероприятия

В следующее воскресенье, 10 ноября, Барнаул станет столицей личностного роста. В этот день один из самых известных и востребованных тренеров в России Радислав Гандапас проведет тренинг "Лидерские стратегии". Место встречи – концертный зал "Сибирь".

Радислав Гандапас – опытный коуч и автор множества книг, посвященных лидерству и личностному росту. Его методики обучения направлены не только на руководителей, но и на всех, кто хочет повысить уверенность в себе и научиться принимать важные решения. 

Начав свою карьеру в ряде известных компаний, Радислав изучил ключевые качества, необходимые для эффективного лидерства. Он разработал множество успешных программ, которые помогают людям менять свою жизнь и строить успешную карьеру. Участники его тренингов не просто слушают лекции, они на практике отрабатывают навыки, а потому сразу могут применять полученные знания в реальной жизни.

Тренинг "Лидерские стратегии" также включает и теоретические занятия, и практический опыт, который позволит участникам осознать важные аспекты достижения успеха. На мероприятии затронут важнейшие темы: лидерство, коммуникация, управление командой и стратегическое мышление.

Участники узнают и отработают на практике:

  • как выстраивать эффективные отношения в команде;
  • какие есть способы повышения личной и командной продуктивности;
  • как управлять конфликтами и находить решения в сложных ситуациях;
  • как использовать техники принятия решений в условиях неопределенности.

Тренинг "Лидерские стратегии" может стать значимым шагом вперед для каждого участника. Это шанс изменить свой подход к лидерству, эффективно управлять временем и ресурсами. Тренинг поможет "прокачать" навыки, в том числе и в сфере продаж, повысить уверенность в себе, достичь успеха и карьерного роста. Станьте лидером, успешные люди чаще получают предложения о работе и поднимаются по карьерной лестнице. Образование и новые навыки становятся важными конкурентными преимуществами на современном рынке труда.

Тренинг "Лидерские стратегии" – это уникальная возможность для всех, кто стремится к личностному и профессиональному развитию.

Организатор тренинга – информационно-образовательный портал "Дело". Это надежный партнер для всех, кто стремится к обучению и карьерному росту. Каждый проект, реализуемый при поддержке "Дело", тщательно подготовлен, что обеспечивает высокий уровень качества материалов и актуальную информацию. Участие в таких мероприятиях – это отличная возможность не только получить новые знания, но и установить полезные контакты.

Билеты на сайте

ООО "Сотка"

бизнес

Комментарии 12

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Гость

15:04:05 02-11-2024

Очередной инфоциган.

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Гость

15:17:44 02-11-2024

Гость (15:04:05 02-11-2024) Очередной инфоциган.... Не-не-не, это афторитетный чел. Всякие блиновские в памперсах ходили, когда он людям уже продавал успешный успех. Не знаю про его доходы, это его денежки, а не мои, но он настолько давно на рынке, что мне кажется должен передвигаться на личном космическом корабле. Ожидайте оншлага в Сибири)

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Гость

15:28:13 02-11-2024

Гость (15:17:44 02-11-2024) Не-не-не, это афторитетный чел. Всякие блиновские в памперса... Я уже видел в 2018 году ОНШЛАГ в Москве, когда куда более авторитетный цыга приезжал, под названием Тони Роббинсон. Цена билета от 30 т.р. до 500 т.р. ну никак не соответствовала содержательной части. Однако пипл схавал.

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Гость

16:28:59 02-11-2024

Гость (15:17:44 02-11-2024) Не-не-не, это афторитетный чел. Всякие блиновские в памперса...
Не знаю почему, но сразу вспомнил Аркадия Арканова и песню в его исполнении "Гондурас"

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Гость

15:18:26 02-11-2024

Перепись лохов стартовала)))

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Гость

15:24:25 02-11-2024

а разве не запрещены такие курсы?

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Гость

16:23:18 02-11-2024

Так всех собравшихся на СВО отправить, чтобы проявить свои лидерские качества.

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Musik

17:36:00 02-11-2024

Лидеров прошаренных вокруг как собак нерезаных. Работать, соответственно, некому. Завтра вот на работу выходить...

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Гость

18:00:47 02-11-2024

Только билеты никто не покупает. Посмотрите цены.

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Гость

18:37:29 02-11-2024

Да конечно, перепись нелепых лохов. Игорь Манн приезжал - свободных мест не было в театре Золотухина. В зале персоны с доходами сотни тысяч в месяц, владельцы транспортных, строительных компаний, агентств недвижимости. Да и эти мероприятия направлены не на людей, еле зарабатывающих 25-35 в месяц, а на тех, кто уже добился чего-то и хочет раздвинуть рамки. Ребят. Вот эта перепись - это перепись вас в комментариях.

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Димон

23:35:43 02-11-2024

он приезжал уже года четыре назад...был...реально чел неплох...прям совсем неплох...

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Гость

13:46:24 03-11-2024

Всех посетивших прям из зала в дурку забирать!

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