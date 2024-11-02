Известный коуч Радислав Гандапас проведет в Барнауле тренинг "Лидерские стратегии"

Мероприятие пройдет уже 10 ноября, успевайте покупать билеты

02 ноября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KRVqb

Радислав Гандапас / Фото предоставлено организаторами мероприятия

В следующее воскресенье, 10 ноября, Барнаул станет столицей личностного роста. В этот день один из самых известных и востребованных тренеров в России Радислав Гандапас проведет тренинг "Лидерские стратегии". Место встречи – концертный зал "Сибирь".

Радислав Гандапас – опытный коуч и автор множества книг, посвященных лидерству и личностному росту. Его методики обучения направлены не только на руководителей, но и на всех, кто хочет повысить уверенность в себе и научиться принимать важные решения.

Начав свою карьеру в ряде известных компаний, Радислав изучил ключевые качества, необходимые для эффективного лидерства. Он разработал множество успешных программ, которые помогают людям менять свою жизнь и строить успешную карьеру. Участники его тренингов не просто слушают лекции, они на практике отрабатывают навыки, а потому сразу могут применять полученные знания в реальной жизни.

Тренинг "Лидерские стратегии" также включает и теоретические занятия, и практический опыт, который позволит участникам осознать важные аспекты достижения успеха. На мероприятии затронут важнейшие темы: лидерство, коммуникация, управление командой и стратегическое мышление.

Участники узнают и отработают на практике:

как выстраивать эффективные отношения в команде;

какие есть способы повышения личной и командной продуктивности;

как управлять конфликтами и находить решения в сложных ситуациях;

как использовать техники принятия решений в условиях неопределенности.

Тренинг "Лидерские стратегии" может стать значимым шагом вперед для каждого участника. Это шанс изменить свой подход к лидерству, эффективно управлять временем и ресурсами. Тренинг поможет "прокачать" навыки, в том числе и в сфере продаж, повысить уверенность в себе, достичь успеха и карьерного роста. Станьте лидером, успешные люди чаще получают предложения о работе и поднимаются по карьерной лестнице. Образование и новые навыки становятся важными конкурентными преимуществами на современном рынке труда.

Тренинг "Лидерские стратегии" – это уникальная возможность для всех, кто стремится к личностному и профессиональному развитию.

Организатор тренинга – информационно-образовательный портал "Дело". Это надежный партнер для всех, кто стремится к обучению и карьерному росту. Каждый проект, реализуемый при поддержке "Дело", тщательно подготовлен, что обеспечивает высокий уровень качества материалов и актуальную информацию. Участие в таких мероприятиях – это отличная возможность не только получить новые знания, но и установить полезные контакты.

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