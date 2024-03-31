Известный российский роллер насмерть разбился на соревнованиях
Мужчина врезался в препятствие и получил травмы, несовместимые с жизнью
31 марта 2024, 18:10, ИА Амител
Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец скончался от травм, полученных во время соревнований в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Федерации роллер-спорта России.
Богрец во время выполнения программы врезался в препятствие грудью и головой. Спортсмен получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, однако врачи не смогли сохранить жизнь.
"Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фри-скейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов", - написали в сообщении федерации.
Представители организации выразили соболезнования родственникам и близким Богреца.
20:33:41 31-03-2024
И зачем это катание?
08:25:54 01-04-2024
Гость (20:33:41 31-03-2024) И зачем это катание?... А шахматы зачем? А биатлдон? А фигурное катание? То ли дело, пельменей нажраться и на диване лежать воронкой кверху, попукивать!