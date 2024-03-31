Известный российский роллер насмерть разбился на соревнованиях

Мужчина врезался в препятствие и получил травмы, несовместимые с жизнью

31 марта 2024, 18:10, ИА Амител

Роман Богрец / Федерация роллер-спорта России

Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец скончался от травм, полученных во время соревнований в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте Федерации роллер-спорта России.

Богрец во время выполнения программы врезался в препятствие грудью и головой. Спортсмен получил тяжелые травмы, его доставили в больницу, однако врачи не смогли сохранить жизнь.

"Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фри-скейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов", - написали в сообщении федерации.

Представители организации выразили соболезнования родственникам и близким Богреца.