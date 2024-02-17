Известный стилист Александр Рогов прилетел в Барнаул

Он проведет мероприятие в ТРЦ Galaxy

17 февраля 2024, 12:30, ИА Амител

Александр Рогов в Барнауле / Фото: t.me/rogov24

Популярный стилист Александр Рогов прилетел 17 февраля в Барнаул.

В телеграм-канале он опубликовал фото в аэропорту и позвал поклонников в магазин "Лэтуаль" в ТРЦ Galaxy, где с 13:00 до 18:00 проведет разбор образов и поучаствует в селфи-сессии.

"Всех-всех жду", – отметил Рогов.

Александр Рогов – российский дизайнер, стилист и ведущий телепрограмм "Модный приговоров", "Перезагрузка" и некоторых других.