Известный стилист Александр Рогов прилетел в Барнаул
Он проведет мероприятие в ТРЦ Galaxy
17 февраля 2024, 12:30, ИА Амител
Александр Рогов в Барнауле / Фото: t.me/rogov24
Популярный стилист Александр Рогов прилетел 17 февраля в Барнаул.
В телеграм-канале он опубликовал фото в аэропорту и позвал поклонников в магазин "Лэтуаль" в ТРЦ Galaxy, где с 13:00 до 18:00 проведет разбор образов и поучаствует в селфи-сессии.
"Всех-всех жду", – отметил Рогов.
Александр Рогов – российский дизайнер, стилист и ведущий телепрограмм "Модный приговоров", "Перезагрузка" и некоторых других.
12:53:04 17-02-2024
А нам оно зачем?
20:20:40 17-02-2024
Грыша (12:53:04 17-02-2024) А нам оно зачем? ... вам, Грыша, незачем.
15:14:12 17-02-2024
А это кто,?
17:28:14 17-02-2024
Этот ужас и сюда приехал
07:17:44 18-02-2024
Маруся (17:28:14 17-02-2024) Этот ужас и сюда приехал... яви миро свои фото - целлюлит заценим
18:49:27 17-02-2024
это просто фурор!!! как не знать Рогова???? он широко известен в очень узких кругах!!! с удовольствием пойдем на него всей семьей!!!
20:19:52 17-02-2024
интересно, а эвакуация сорвала мероприятие или продолжили потом?
22:28:30 17-02-2024
Вам это не требуется, вам он не известен. Ок. Мне тоже. Но я считаю, что наверное есть люди, которые будут рады с ним встретиться и пообщаться. Лично мне поровну. Если человек живет в нашей стране, не нарушает наших законов, он имеет право делать все что ему заблагорассудится. Если у него есть фанаты - пускай встречаются. Барнаул и так глухая провинция. Пускай хоть кто то какие то движухи организовывает. А два вышеопубликованных комментария лишь подчеркивают провинциальность их авторов.
07:19:52 18-02-2024
Гость (22:28:30 17-02-2024) Вам это не требуется, вам он не известен. Ок. Мне тоже. Но я... Приятно, что остались адекватные люди. Основная масса комментаторов - баранаульские колхозане.
09:33:37 18-02-2024
Ах, како же щястье! Очередная гламурная няшка едет, кумир п**иков! Да... Одни в окопах, другие...
10:30:19 18-02-2024
Гость (09:33:37 18-02-2024) Ах, како же щястье! Очередная гламурная няшка едет, кумир п*... При чем здесь окопы? Если страна воюет, то все должны замереть? Слушайте, мне много лет, и при мне началась война в Афганистане. Однако, и при советской власти ни праздников не отменяли, ни поп-культуру. А сейчас это делать вообще без смысла. Я материально поддерживаю СВО. Не просто морально, но и деньгами. Но я не считаю, что есть смысл кого то ограничивать в плане шоу. Пускай люди живут привычной жизнью.
10:01:14 18-02-2024
Осуждаю