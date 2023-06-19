Известный тяжелоатлет Михаил Кокляев приедет на силовой турнир в Барнаул

Мероприятие пройдет в парке "Изумрудный"

19 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Турнир по силовому экстриму "Сила дворов – добро Алтая" пройдет 24 июня в барнаульском парке "Изумрудный".

Турнир проведут в рамках проекта восьмикратного чемпиона по тяжелой атлетике Михаила Кокляева "Сила дворов". Проект - это турниры по всей стране. Финал мероприятия пройдет этим летом в Москве. Барнаульский же турнир стартует в 13.00.

Михаил Кокляев – легенда российской тяжелой атлетики. Он является абсолютным рекордсменом России по становой тяге и мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Заявки на участие принимаются по телефону 8-962-813-14-41. Также на мероприятие можно прийти в качестве зрителей.