Извините, доставка заказа перенесена. Почему маркетплейсы задерживают товары

И какие специалисты отвечают за логистику

19 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Доставка товара с маркетплейса / Фото: benzoix на Freepik

Каждый, кто хоть раз заказывал что-то на маркетплейсе, мог сталкиваться с задержкой товара и переносом доставки. Это разочаровывает, но за подобной ситуацией стоит целый комплекс причин, от которых не застрахован ни один гигант онлайн-торговли. Рассказываем, почему это происходит.

Доставка товара с маркетплейса – это не просто путь от склада до вашего дома. Это многоэтапная цепочка, и сбой на любом из звеньев приводит к задержке. Причинами сбоев могут быть пиковые нагрузки и высокий спрос, несвоевременная передача товара продавцом, неправильная упаковка или маркировка товара, перегрузка складской логистики, технические сбои в IT-системах, форс-мажорные обстоятельства и многое другое. Особое место среди причин занимают логистические факторы: дорожная ситуация, неисправность транспорта, загруженность курьеров.

"Задержки доставки на маркетплейсах – это не просто досадные инциденты, а неизбежное проявление фундаментальных логистических рисков, присущих любой масштабной и динамичной e-commerce* системе. Вся прелесть маркетплейсов для потребителя заключается в огромном ассортименте и обещании быстрой доставки, но именно эти преимущества создают колоссальное давление на логистическую инфраструктуру. Маркетплейсы, которые выживут и будут лидировать в будущем, – это те, кто сместит фокус со слепой скорости на логистическую устойчивость. Это значит инвестировать не только в роботов, но и в людей, их обучение и развитие. К сожалению, мест, где готовят профессиональных логистов, в Алтайском крае не так много", – прокомментировал председатель Комитета ТПП Алтайского края по транспорту и экспедированию, директор ООО "ТК "Алтай" Юрий Бетеньков.

Например, подобную программу магистратуры реализует Финансовый университет на Алтае. По словам доцента кафедры "Экономика и финансы" университета Антона Разгона, программа магистратуры "Логистика: цифровые и финансовые технологии" нацелена на подготовку практикоориентированных специалистов в сфере логистики. Здесь готовят тех, кто будет заниматься вопросами работы роботов и искусственного интеллекта в логистике, а также другими актуальными задачами, которые сегодня ставит экономика страны. Есть обучение на бюджете.

* e-commerce ("е-коммерс")

Фото: Freepik