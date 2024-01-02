Три сорта винограда, из которых делается шампанское, — Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье — сейчас находятся на грани исчезновения

02 января 2024, 23:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

К 2050 году в мире может исчезнуть шампанское – причиной станет глобальное потепление. Об этом пишет CNN со ссылкой на стартап ClimateAi.

По их данным, три сорта винограда, из которых делается шампанское, – Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье – сейчас находятся на грани исчезновения, а через 30 лет их может не стать совсем. Причиной этого является антропогенный климатический кризис, который в результате приводит к потеплению и изменению погодных условий в известных винодельческих регионах мира.

Сейчас мировое производство вина находится на наиболее низком за 60 лет в уровне, том числе из-за экстремальных погодных явлений. Последствием этого может стать производство вина низкого качества или его продажа по высокой цене.

Исследование 2020 года показало, что количество регионов, где выращивается виноград, может сократиться вдвое, если глобальная температура поднимется на 2 градуса относительно доиндустриального уровня. Порог, по оценке ООН, может быть преодолен уже в этом столетии.