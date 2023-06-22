К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию
Ежесуточно на службу по контракту поступают более 1,3 тысячи человек
22 июня 2023, 22:34, ИА Амител
К концу текущего месяца в Вооруженных силах РФ сформируют резервную армию, а в ближайшее время – новый армейский корпус. Он получит в свое распоряжение свыше 3,7 тысячи единиц техники. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства рассказал, что сейчас ведомство формирует резервы в составе армейского корпуса, армии, а также пять полков 20-й армии танковой.
Сейчас пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%. По словам Шойгу, в среднем ежесуточно на службу по контракту поступают более 1,3 тысячи человек. По информации Минобороны, по прямому контракту уже набраны 114 тысяч человек.
22:44:11 22-06-2023
А тех куда дели ?
08:52:04 23-06-2023
Гость (22:44:11 22-06-2023) А тех куда дели ?... Ты за своими шароварными следи, куда их дел клоун Зеленский.
09:42:52 23-06-2023
Гость (08:52:04 23-06-2023) Ты за своими шароварными следи, куда их дел клоун Зеленский.... Диванные войска к бою!!!
01:26:00 24-06-2023
Ой ли! На СВО должно быть минимум миллион. Из расчета по советским военным округам минимум по 500 000 тыс и такая же резервная армия в центре страны равнозначно удаленная от центров всех военных округов. А эта минимальная возня ничего для победы не даст, да и нехочется дружкам признаться что оружием не обеспечат в нужном мощно огневом уровне. Тогда вопрос дак какого же хрена не проводится мобилизация ВПК и его национализация. Другого пути кардинально укрепить ВС РФ для отпора глобальной агрессии против России нет. Но им победа капитуляцией врага не нужна. Наверное хотят как лучше и выгоднее сдаться.