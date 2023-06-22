К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию

Ежесуточно на службу по контракту поступают более 1,3 тысячи человек

22 июня 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

К концу текущего месяца в Вооруженных силах РФ сформируют резервную армию, а в ближайшее время – новый армейский корпус. Он получит в свое распоряжение свыше 3,7 тысячи единиц техники. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства рассказал, что сейчас ведомство формирует резервы в составе армейского корпуса, армии, а также пять полков 20-й армии танковой.

Сейчас пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%. По словам Шойгу, в среднем ежесуточно на службу по контракту поступают более 1,3 тысячи человек. По информации Минобороны, по прямому контракту уже набраны 114 тысяч человек.