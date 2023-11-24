"К нам же никто не прилетел с Луны". Яркие цитаты с прямой линии Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края обсудил с жителями региона не только серьезные проблемы

24 ноября 2023, 14:46, ИА Амител

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября провел прямую линию, в ходе которой пообщался с жителями региона, выслушал их проблемы, дал поручения по разрешению ситуаций и ответил на острые вопросы. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, общественного транспорта, экологии, ЖКХ, а также рассказал, как устраняют последствия урагана, обрушившегося на край 19 ноября. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Виктором Томенко – 2023".