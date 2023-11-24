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"К нам же никто не прилетел с Луны". Яркие цитаты с прямой линии Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края обсудил с жителями региона не только серьезные проблемы

24 ноября 2023, 14:46, ИА Амител

Telegram-канал amic.ru / t.me/amic_ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября провел прямую линию, в ходе которой пообщался с жителями региона, выслушал их проблемы, дал поручения по разрешению ситуаций и ответил на острые вопросы. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, общественного транспорта, экологии, ЖКХ, а также рассказал, как устраняют последствия урагана, обрушившегося на край 19 ноября. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Виктором Томенко – 2023".

Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2023

Комментарии 12

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Гость

15:01:13 24-11-2023

Что в них "яркого"? Богданыч хоть и старый маразматик был, а и то веселее жёг...

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Для тех, кто как Богданыч...

15:39:24 24-11-2023

Гость (15:01:13 24-11-2023) Что в них "яркого"? Богданыч хоть и старый маразматик был, а... Кстати, про Богданыча и Художественный музей. Кто с ним общался, рассказывают, что Александр Богданович не понимал разницу между музеем и выставкой. Музей – это коллекция, которая собирается годы, десятилетия, столетия. А выставка – временный показ произведений искусства, объединенных одной темой. Как современных произведений, так и прошлого времени. Коллекция же Алтайского художественного музея собирается уже больше 60 лет.

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Гость

15:48:40 24-11-2023

Для тех, кто как Богданыч... (15:39:24 24-11-2023) Кстати, про Богданыча и Художественный музей. Кто с ним обща... А что говорил Богданыч о "Картинках с выставки"?

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Гость

15:53:26 24-11-2023

Для тех, кто как Богданыч... (15:39:24 24-11-2023) Кстати, про Богданыча и Художественный музей. Кто с ним обща... Да-да, Богданыч не понимал, зачем музей, когда есть выставочные залы, где проходят всякие выставки. Таков уровень его образования! Похоже, за его 13 лет в крае так и не понял, что 13 тыс произведений уникальной краевой коллекции произведений искусства надо где-то разместить на постоянной основе, достать всё из ящиков и дать доступ зрителям

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Гость

17:38:47 24-11-2023

Гость (15:53:26 24-11-2023) Да-да, Богданыч не понимал, зачем музей, когда есть выставоч... Ну да...Поэтому предложение поставить рядом с музеем подходящую скульптуру не нашла в его голове отклика... Поэтому " любуемся" теперь на эту дикость на Октябрьской площади. Крестьянин и К...

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Гость

15:07:17 24-11-2023

Как понимаю это оправдание.

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Гость

15:49:49 24-11-2023

Зато хоть в Израйль некоторые улетели.

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Гость

16:09:45 24-11-2023

Гость (15:49:49 24-11-2023) Зато хоть в Израйль некоторые улетели.... Собчак недавно рассказывала Прилепину, что одна её приятельница отправила сына в Израиль, чтобы избежать мобилизации. Так вот, парня уже прихватили на "новой родине", воюет за милую душу в сектора Газа

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Гость

17:46:05 24-11-2023

Конечно, ни кто не прилетит с Луны. Но прислать ему в замену могут какого нибудь астронавта.

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Гость

19:54:17 24-11-2023

Заметные изменения горожане заметят, работа ведется

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Гость

20:31:30 24-11-2023

А разве есть такой метод строительства - как-нибудь???

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Гость

21:10:29 24-11-2023

Никто с Луны не прилетел. А как астронавтов не видят-то? опять бла, бла и немножко о погоде

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