"К нам же никто не прилетел с Луны". Яркие цитаты с прямой линии Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края обсудил с жителями региона не только серьезные проблемы
24 ноября 2023, 14:46, ИА Амител
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 ноября провел прямую линию, в ходе которой пообщался с жителями региона, выслушал их проблемы, дал поручения по разрешению ситуаций и ответил на острые вопросы. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
Напомним, глава региона обсудил проблемы здравоохранения, общественного транспорта, экологии, ЖКХ, а также рассказал, как устраняют последствия урагана, обрушившегося на край 19 ноября. Больше информации в нашем сюжете "Прямая линия с Виктором Томенко – 2023".
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15:01:13 24-11-2023
Что в них "яркого"? Богданыч хоть и старый маразматик был, а и то веселее жёг...
15:39:24 24-11-2023
Гость (15:01:13 24-11-2023) Что в них "яркого"? Богданыч хоть и старый маразматик был, а... Кстати, про Богданыча и Художественный музей. Кто с ним общался, рассказывают, что Александр Богданович не понимал разницу между музеем и выставкой. Музей – это коллекция, которая собирается годы, десятилетия, столетия. А выставка – временный показ произведений искусства, объединенных одной темой. Как современных произведений, так и прошлого времени. Коллекция же Алтайского художественного музея собирается уже больше 60 лет.
15:48:40 24-11-2023
Для тех, кто как Богданыч... (15:39:24 24-11-2023) Кстати, про Богданыча и Художественный музей. Кто с ним обща... А что говорил Богданыч о "Картинках с выставки"?
15:53:26 24-11-2023
Для тех, кто как Богданыч... (15:39:24 24-11-2023) Кстати, про Богданыча и Художественный музей. Кто с ним обща... Да-да, Богданыч не понимал, зачем музей, когда есть выставочные залы, где проходят всякие выставки. Таков уровень его образования! Похоже, за его 13 лет в крае так и не понял, что 13 тыс произведений уникальной краевой коллекции произведений искусства надо где-то разместить на постоянной основе, достать всё из ящиков и дать доступ зрителям
17:38:47 24-11-2023
Гость (15:53:26 24-11-2023) Да-да, Богданыч не понимал, зачем музей, когда есть выставоч... Ну да...Поэтому предложение поставить рядом с музеем подходящую скульптуру не нашла в его голове отклика... Поэтому " любуемся" теперь на эту дикость на Октябрьской площади. Крестьянин и К...
15:07:17 24-11-2023
Как понимаю это оправдание.
15:49:49 24-11-2023
Зато хоть в Израйль некоторые улетели.
16:09:45 24-11-2023
Гость (15:49:49 24-11-2023) Зато хоть в Израйль некоторые улетели.... Собчак недавно рассказывала Прилепину, что одна её приятельница отправила сына в Израиль, чтобы избежать мобилизации. Так вот, парня уже прихватили на "новой родине", воюет за милую душу в сектора Газа
17:46:05 24-11-2023
Конечно, ни кто не прилетит с Луны. Но прислать ему в замену могут какого нибудь астронавта.
19:54:17 24-11-2023
Заметные изменения горожане заметят, работа ведется
20:31:30 24-11-2023
А разве есть такой метод строительства - как-нибудь???
21:10:29 24-11-2023
Никто с Луны не прилетел. А как астронавтов не видят-то? опять бла, бла и немножко о погоде