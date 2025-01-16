К выборам в Госдуму Алтайский край может лишиться одного округа

При этом довыборы в Думу в 2025 году могут не состояться

16 января 2025, 11:30, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В новых регионах может быть создано девять одномандатных округов к выборам в Госдуму в 2026 году. При этом 12 субъектов РФ могут потерять по одному округу. В их числе находится Алтайский край. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

По данным "Коммерсанта", окончательная схема нарезки округов появится только после 20 января. К этому моменту уточнят количество избирателей. Согласно предварительным расчетам Центризбиркома, четыре округа сформируют в Донецкой Народной Республике, три – в Луганской Народной Республике и по одному в Запорожской и Херсонской областях.

На один округ больше станет в Краснодарском крае, Московской области и Чечне. При этом по одному округу "заберут" в 12 субъектах РФ. В их число попал и Алтайский край.

"Все это связано не только с созданием новых округов, но и с увеличением числа избирателей в одних регионах и снижением – в других", – подчеркнули в агентстве.

Следовательно, в Алтайском крае вместо четырех одномандатных округов может остаться три. В 2021 году по Барнаульскому округу был избран Даниил Бессарабов (ЕР), по Бийскому – Александр Прокопьев (ЕР), по Рубцовскому – Мария Прусакова (КПРФ), и по Славгородскому – Иван Лоор (ЕР). В 2024 году, после назначения Александра Прокопьева на должность вице-премьера Республики Алтай, Бийский округ остается без депутата. В соответствии с действующим законодательством довыборы должны состояться в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что по Бийскому округу "Единая Россия" планирует выдвинуть вице-спикера краевого Заксобрания Дениса Голобородько. Также среди потенциальных кандидатов фигурировали глава фракции ЕР в АКЗС, руководитель "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб, депутат краевого парламента, гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков.

Однако источнику "Атмосферы" стало известно, что довыборы депутатов Госдумы в 2025 году могут не состояться. В данный момент идею отмены довыборов обсуждают в Центральной избирательной комиссии. Однако решение по этому поводу еще не принято.

Со слов источника, знакомого с ситуацией, сторонники отмены не считают нужным проведение довыборов, если между ними и основными выборами остается год или чуть больше. В случае принятия этой точки зрения, на весенней сессии Госдумы внесут поправки в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

"В случае принятия поправок довыборы не станут проводиться и в следующих созывах, если срок полномочий нового депутата будет составлять год или немного больше. Впрочем, как подчеркивает источник "Атмосферы", юридического обоснования такого решения пока нет, не принято и политическое решение об отмене довыборов", – добавили в агентстве.

Если же довыборы будут отменены, у политических акторов в Алтайском крае появятся дополнительные возможности для подготовки к избирательной кампании 2026 года, когда вместе с выборами в Госдуму пройдут и выборы в краевое Законодательное собрание.