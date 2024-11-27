Кабмин не поддержал идею освобождать выплаты за больничный от НДФЛ
Авторы инициативы предлагали внести изменения в налоговый кодекс
27 ноября 2024, 16:40, ИА Амител
Правительство не поддержало законопроект фракции "Справедливая Россия – За правду" об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, следует из заключения кабмина.
"Законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", – говорится в документе.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе партии, лидер СРЗП Сергей Миронов и первый заместитель думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности.
Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы освободить от налога все государственные пособия, кроме пособий по временной нетрудоспособности.
В отзыве правительства указано, что пособие по нетрудоспособности не является государственным пособием, а выплачивается из средств, формируемых за счет страховых взносов. Пособие направлено на компенсацию утраченного заработка, который по общему правилу подлежит налогообложению, поэтому предлагаемое изменение некорректно.
В правительстве добавили, что расширение перечня освобождаемых от НДФЛ доходов приведет к выпадающим доходам бюджетов, что негативно скажется на их исполнении.
16:54:07 27-11-2024
Лучше ввести дополнительный налог, а то человек дома сидит, а ему ещё деньги капают. Ни какой мотивации не болеть или скорее выздоравливать. А если в больнице лежать, так там ещё и кормят