Кабмин поддержал идею конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Сейчас подобные меры в УК не предусмотрены

24 июня 2024, 15:16, ИА Амител

Строящийся дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/46310

Правительство России поддержало инициативу о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Петр Толстой, пишет РИА Новости.

В настоящее время подобные меры в УК не предусмотрены. За организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда предусматривается наказание в виде лишения свободы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2023 году было зарегистрировано 1900 преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК "Организация незаконной миграции", из них по части 1 – 1100, по части 2 – 827. В январе-марте 2024 года зарегистрировано 580 таких преступлений, из них по части 1 – 261, по части 2 – 319.

Предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и имущества на случаи организации незаконной миграции. При этом конфискация будет применяться не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при условии совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322-й.