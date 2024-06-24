Кабмин поддержал идею конфискации имущества за организацию незаконной миграции
Сейчас подобные меры в УК не предусмотрены
24 июня 2024, 15:16, ИА Амител
Правительство России поддержало инициативу о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Соответствующее предложение выдвинул депутат Госдумы Петр Толстой, пишет РИА Новости.
В настоящее время подобные меры в УК не предусмотрены. За организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда предусматривается наказание в виде лишения свободы.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2023 году было зарегистрировано 1900 преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК "Организация незаконной миграции", из них по части 1 – 1100, по части 2 – 827. В январе-марте 2024 года зарегистрировано 580 таких преступлений, из них по части 1 – 261, по части 2 – 319.
Предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и имущества на случаи организации незаконной миграции. При этом конфискация будет применяться не только за преступления, совершенные группой лиц, но и при условии совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322-й.
16:17:35 24-06-2024
Более оптимально передавать в собственность государства квартиры или дома за регистрацию иностранцев. К тому же когда регистрируется иностранец реакция миграционной службы должна быть мгновенной и направлять информацию в райотделы. При совершении преступления регистрирующий должен идти как соучастник.