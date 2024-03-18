Кабмин поддержал идею создания "российской полки"
В ФАС же высказались против инициативы
18 марта 2024, 08:50, ИА Амител
Российские министерства и ведомства поддержали идею создания "российской полки" в магазинах. Но не все.
Как сообщают "Известия", автором идеи стала депутат Татьяна Буцкая. Она предложила предоставлять в магазинах и маркетплейсах особое место для российских товаров. Речь идет о компаниях, расположенных в РФ, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии. Квота, по ее идее, не должна превышать 50% от полки торговых сетей.
Минпромторг поддержал идею при условиях ее доработки, а с выводами министерства также согласились в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте.
При этом в ФАС высказались против. Антимонопольщики отметили, что это не повысит конкурентоспособность российских товаров, пишут "Известия".
10:37:09 18-03-2024
Фамилии данных ФАСовцев противников данной идеи, в студию пожалуйста!?
11:01:34 18-03-2024
Гость (10:37:09 18-03-2024) Фамилии данных ФАСовцев противников данной идеи, в студию по... Ум и Логика.