Кабмин поддержал идею создания "российской полки"

В ФАС же высказались против инициативы

18 марта 2024, 08:50, ИА Амител

Вещи на полках / Фото: pxhere.com

Российские министерства и ведомства поддержали идею создания "российской полки" в магазинах. Но не все.

Как сообщают "Известия", автором идеи стала депутат Татьяна Буцкая. Она предложила предоставлять в магазинах и маркетплейсах особое место для российских товаров. Речь идет о компаниях, расположенных в РФ, а также принадлежащих россиянам или гражданам Белоруссии. Квота, по ее идее, не должна превышать 50% от полки торговых сетей.

Минпромторг поддержал идею при условиях ее доработки, а с выводами министерства также согласились в Минфине, Роспатенте, Роспотребнадзоре, Минюсте.

При этом в ФАС высказались против. Антимонопольщики отметили, что это не повысит конкурентоспособность российских товаров, пишут "Известия".